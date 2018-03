Sau khi truy cập vào trang chủ Deffe.Com (www.deffe.com), bạn nhấn vào thẻ Signup để đăng ký ngay một tài khoản miễn phí. Với tài khoản miễn phí này, người dùng có thể sử dụng đầy đủ mọi tính năng của dịch vụ, cùng với đó là một tên miền (chẳng hạn: www.phamlythanh.deffe.com) để mọi người vào xem album ảnh của bạn. Deffe.Com được thiết kế rất bóng bẩy từ giao diện chính cho đến các kiểu mẫu khi làm album. Để tạo một album mới, bạn nhấn "Create Album".

Một album ảnh thành phẩm.

Trên trang web hiện ra, nhập tên album ảnh vào ô "Photo Album name"; tại ô "Select Theme", lựa chọn một kiểu mẫu cho album sắp thiết kế, hiện tại dịch vụ chỉ mới cung cấp 10 tùy chọn, song tất cả đều rất đẹp và lung linh. Sau đó, chọn chủ đề của album tại ô Category, nhấn "Create my album".

Tạo album ảnh mới.

Tiếp theo, bạn nhấn "Select images" để lựa chọn hình ảnh muốn đưa vào album. Deffe.Com cho phép tải lên máy chủ dịch vụ những tập tin hình ảnh định dạng JPG, GIF và PNG từ máy tính với dung lượng không quá 10MB/tập tin. Đặc biệt, nếu sử dụng trình duyệt Google Chrome, Firefox hoặc Apple Safari, người dùng còn có thể sử dụng tính năng kéo thả hình ảnh từ cửa sổ Windows Explorer vào trình duyệt để tải lên. Thời gian tải ảnh phụ thuộc vào số lượng và dung lượng các tập tin đã chọn.

Tải thêm hình vào album ảnh.

Về sau, nếu muốn bạn vẫn có thể dễ dàng bổ sung thêm hình ảnh vào một album đã tạo bằng thẻ "Upload images" (chỉ cần chọn hình và album muốn thêm vào). Xong, album ảnh này đã xuất hiện trong thẻ "My album", nhấn nút Visit để xem kết quả. Nếu muốn chia sẻ với bạn bè, bạn sử dụng đường dẫn như khi đã đăng ký tài khoản.

Danh sách các album ảnh đã tạo.

Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu tải tất cả hình ảnh đã lưu trên Deffe.Com về máy tính, người dùng chỉ việc vào thẻ Account, nhấn "Download all your pictures", "Create download link". Ngoài ra, mặc định Deffe.Com sẽ trình chiếu đồng loạt tất cả hình ảnh trong các album mà người dùng đã tạo, với kiểu mẫu của album gần nhất, do đó khách viếng thăm sẽ thấy hình ảnh lộn xộn. Lúc này, bạn tùy chọn thêm cho mục "(BETA) Multiple Albums" là ON. Còn nếu có tên miền riêng, bạn có thể nhờ Deffe.Com dùng làm đường dẫn chia sẻ album, vừa ngắn gọn, vừa mang tính cá nhân. Nhiệm vụ của bạn là nhập tên miền vào ô (BETA) "Use Your Own Domain", không nhập www (ví dụ: thptxuyenmoc.edu.vn), nhấn Change. Lưu ý, tính năng phân chia album khi trình chiếu ("Multiple Albums") và sử dụng tên miền riêng ("Use Your Own Domain") chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm nên người dùng có thể chờ đợi dịch vụ chính thức cung cấp các tính năng này rồi hẳn sử dụng cho ổn định.

Một số thiết lập nâng cao.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng dịch vụ PhotoSnack (www.photosnack.com) để tạo một album ảnh trực tuyến với nhiều kiểu mẫu riêng. Để tạo được album ảnh tại đây, trước hết người dùng phải nhấn "Sign Up" để đăng kí một tài khoản miễn phí. Sau đó, thỏa sức vọc phá, sáng tạo cho album ảnh kỷ niệm. Đọc giả quan tâm có thể tham khảo bài 4 bước tạo album ảnh trực tuyến.

Lý Thành