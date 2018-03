Trình duyệt

Bạn từng ao ước trình duyệt Mozilla Firefox có thể "tác chiến" nhanh hơn nữa. Chuyện nhỏ! bài viết sẽ chia sẻ với bạn vài mẹo vặt để "thúc" Firefox hoạt động nhanh và hiệu quả hơn.

XÓA DANH SÁCH TẢI VỀ



Nếu là tín độ của "chú cáo lửa" Firefox thì hẳn bạn có thể nhận thấy bất cứ khi nào tải về một tập tin, trình duyệt sẽ trở nên "ì ạch" - đặc biệt sau khi phiên tải về hoàn tất. Thậm chí, bạn có thể thấy trình duyệt bị "đóng băng" từ vài giây đến vài phút.



Do đó, bạn nên làm dọn dẹp danh sách tải về của trình duyệt. Mở danh sách Download bằng cách ấn tổ hợp phím tắt Ctrl - J, sau đó chọn Clear List. Từ lần tải về tập tin tiếp theo, bạn sẽ thấy Firefox hoạt động nhanh hơn.

GỠ JAVA CONSOLE CŨ



Thực tế cho thấy Java là ngôn ngữ/nền tảng lập trình được sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng và website, và đó cũng là lý do vì sao hệ thống luôn nhắc nhở bạn cập nhật phiên bản Java mới nhất.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần cập nhật như vậy, Firefox lại được thừa hưởng một phiên bản Java Console mới - về cơ bản, đây là một công cụ sửa lỗi vốn không được hầu hết người dùng phổ thông sử dụng. Đáng tiếc, các phiên bản Java Console cũ lại không được xóa bỏ và điều này không ít thì nhiều làm giảm hiệu năng của Firefox.



Để xem danh sách các phiên bản Java Console được cài vào Firefox, bạn mở mục quản lý tiện ích bổ sung của trình duyệt (chọn Tools.Add-ons). Sau đó, bạn chọn phiên bản Java Console cũ, rồi chọn tiếp Uninstall.



Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thấy các biểu tượng Java Console bị mờ đi thì có khả năng bạn đang sử dụng tài khoản không thuộc nhóm quyền quản trị (administrator). Do đó, bạn hãy thoát khỏi Firefox, sau đó nhấn phải chuột lên biểu tượng trình duyệt và chọn Run as administrator. Tiếp đến, bạn quay lại danh sách Add-ons và tiến hành gỡ bỏ cài đặt với các phiên bản Java Console không cần thiết.

CHUYỂN NHANH THẺ TRÌNH DUYỆT MỚI



Thông thường, khi bạn nhấn chuột vào một liên kết (link) để mở một thẻ trình duyệt mới (hay nhấn và giữ phím Ctrl trong khi nhấn chuột vào một liên kết) thì Firefox không chuyển sang thẻ trình duyệt mới đó - chính xác là Firefox vẫn hiển thị trang web ở thẻ trình duyệt gốc.



Để khắc phục hiện tượng này, bạn chọn trình đơn Tools, sau đó là Options. Tiếp đến, đánh dấu tùy chọn When I open a link in a new tab, switch to it immediately. Để hoàn tất, bạn nhấn OK.