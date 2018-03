TIỆN ÍCH ĐÁNG TẢI VỀ HP SMART WEB PRINTING HP Smart Web Printing, một tiện ích bổ sung (plug-in) cho trình duyệt, giúp tiết kiệm giấy in bằng cách cho phép kéo thả các phần trong trang web mà bạn muốn chọn và tập hợp để in cùng trên một trang giấy. Dù là "hàng" của hãng HP nhưng plug-in này vẫn có thể làm việc với bất kỳ máy in nào chứ không chỉ máy HP. Một trình đơn cho phép bạn chọn nhanh hay thêm các vùng đã chọn vào trang cần in, sau đó hiệu chỉnh, lưu thành tập tin PDF hay in giấy. find.pcworld.com/71099. Huy Thắng





HP Smart Web Printing cho phép chỉ chọn các vùng nội dung bạn quan tâm trên trang web để in.