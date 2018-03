Tìm thư mục lưu tập tin vừa tải về Bạn dùng trình duyệt Firefox hay Chrome để tải về các tập tin, nhưng sau đó bạn không biết chúng được lưu ở đâu. Hãy thực hiện các bước sau:



Firefox



Bước 1: Trong Firefox, vào trình đơn Tools.Options, chọn thẻ General. Chú ý mục Downloads, bạn sẽ thấy dòng Save files to, thư mục mặc định này là nơi sẽ lưu các tập tin mà bạn tải về. Bạn có thể để mặc định hoặc thay đổi thư mục khác.



Bước 2: chọn ô Always ask me where to save files, và sau đó nhấn OK. Kể từ lúc này, mỗi khi bạn tải về tập tin, Firefox sẽ cho phép bạn chọn nơi bạn muốn lưu.



Chrome



Bước 1: Trong Chrome, nhấn chọn biểu tượng "cây cờ lê" ở góc trên bên phải, vào mục Options, chọn thẻ Under the Hood.



Bước 2: cuộn thanh cuộn xuống, bạn sẽ thấy mục Download, hãy chọn ô Ask where to save each file before downloading. Tại đây, bạn cũng có thể chọn thư mục khác để lưu tập tin tải về.



Tuy nhiên, khi tải về, nếu không chú ý tên tập tin, bạn có thể sẽ không tìm thấy tập tin vừa tải về trong thư mục mà bạn đã xác định trước đó (hay trong thư mục tải về mặc định). Do đó, bạn hãy mở thư mục chứa tập tin vừa tải về, nhấn chọn thanh tiêu đề ngày (date) để sắp xếp tập tin theo thứ tự ngày tải về mới nhất.



Tập tin bạn vừa tải về sẽ nằm ngay phía trên.



Cũng xin lưu ý, trình duyệt Internet Explorer (phiên bản 8) luôn yêu cầu bạn chọn nơi lưu tập tin trước khi tải về.



Quốc Dũng