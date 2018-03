Đồng bộ hình ảnh trên di động với tài khoản Facebook

Sử dụng phần mềm Drop N Sync

Drop N Sync là phần mềm miễn phí, giúp bạn tìm lại tất cả những album ảnh trên Facebook để tải về. Điểm mạnh của phần mềm này là khả năng quản lý từng album, từng hình ảnh rất khoa học, giữ đúng định dạng Tiếng Việt đối với những album đặt tên có dấu.

Trước hết, bạn tải Drop N Sync về cài đặt tại địa chỉ này (dung lượng 2,05 MB). Trong quá trình cài đặt, hãy chú ý chọn đúng thư mục muốn dùng để lưu ảnh tải về, ở trường "Select the default directory for syncing images" tại bước "Select Destination Location".

Ngoài ra, bạn cũng phải hủy tất cả dấu chọn ở bước Select Additional Tasks để đảm bảo chương trình không cài thêm các add-ons rác cho trình duyệt.

Sau cùng, hãy nhấn Finish để hoàn thành cài đặt. Sau khi khởi chạy, giao diện đăng nhập Facebook trên Drop N Sync hiện lên, người dùng có thể khai báo tài khoản Facebook, rồi nhấn Log In để đăng nhập.

Nếu thông tin chính xác, bạn sẽ được đưa đến bước tiếp theo. Tại đây, bạn chọn Log In with Facebook.

Cuối cùng nhấn Allow để đồng ý cho Drop N Sync đọc và tải dữ liệu trên Facebook của mình.

Trên giao diện chính của Drop N Sync, tại thẻ Download Albums Settings, bạn chọn Download All Albums để tải tất cả album ảnh mà chương trình tìm thấy được, hoặc chọn Select Albums to Download, rồi chỉ định từng album ảnh muốn tải về: Albums Included in Sync (những album được phép tải về), Albums Not Included in Sync (những album không được phép tải về).

Bên cạnh những album ảnh nằm trên Facebook thì còn có một số ảnh mà bạn được tag từ bạn bè. Mặc định, tất cả những ảnh dạng này cũng được tải về ở chế độ Download All Albums. Nếu muốn thay đổi, hãy vào thẻ Miscellaneous và thiết lập lại tại Download My Tags From My Friends Albums (tải những ảnh được tag từ album ảnh của bạn bè). Cũng tại đây, bạn có thể thay đổi thư mục lưu những ảnh tải về ở mục User Settings, Directory.

Sử dụng tính năng có sẵn của Facebook

Trên giao diện Facebook, bạn vào Account > chọn Account Settings > nhấn Download a copy. Sau đó, chọn Start My Archive hai lần để xác nhận việc gửi yêu cầu muốn toàn bộ nội dung trên Facebook về máy.

Lúc này, thông báo "You will receive an e-mail when your archive is ready for download" sẽ hiện ra > nhấn Okay. Bạn chỉ việc đợi cho Facebook đóng gói tất cả nội dung trong tài khoản của mình, rồi gửi tới email (tài khoản Facebook) kèm đường dẫn tải về. Thời gian chờ có thể là vài tiếng đồng hồ.

Khi nhận được email từ Facebook với tiêu đề Your download is ready, hãy mở đường dẫn bên trong. Trên cửa sổ hiện ra sau đó, bạn gõ lại password tài khoản Facebook của mình > chọn Continue > Download Archive để tải về.

Cách sử dụng công cụ có sẵn của Facebook này đơn giản hơn, nhưng album ảnh tải về sẽ bị lỗi font nếu tên album có dấu. Ngoài ra, với cách này, người dùng cũng phải tải những nội dung khác (như status, danh sách bạn bè…) nên sẽ tốn dung lượng hơn, thời gian chờ cũng lâu hơn.

Lý Thành