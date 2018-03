Xin hỏi liệu các phần mềm nền XP trên máy tính vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu nâng cấp hệ điều hành lên Windows 7 không?

Gần như là chắc chắn. Hầu hết phần mềm đang hoạt động trong Windows XP và Windows Vista sẽ không gặp trục trặc với Windows 7, mặc dù có vài ngoại lệ. Để xác nhận một phần mềm/ứng dụng sẽ hoạt động trong môi trường mới, bạn tham khảo trang Windows 7 Compatibility Center (find.pcworld.com/70878). Nếu phát hiện phần mềm/ứng dụng mà bạn muốn giữ lại và tiếp tục sử dụng gặp vấn đề, bạn có 4 lựa chọn:

1. Chạy ứng dụng đó ở chế độ XP Compatibility. Nhấn phải chuột lên tập tin ứng hoặc lên biểu tượng chạy tắt (shortcut) của ứng dụng này trên trình đơn Start, rồi chọn Properties. Nhấn chọn thẻ Compatibility. Tiếp đến, bạn đánh dấu chọn lên mục Run this program in compatibility mode for và chọn một trong các tùy chọn XP từ trình đơn thả xuống. Hy vọng nó sẽ hoạt động.

2. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của ứng dụng tương thích với XP, hoặc thay hẳn ứng dụng này bằng ứng dụng khác của một hãng cạnh tranh.

Hình 1: Windows Virtual PC cho phép mở ứng dụng trong Windows XP Mode chỉ với một cú nhấn chuột.

3. Cài Windows 7 lên một phân vùng đĩa cứng riêng để bạn có thể chọn khởi động XP hay Windows 7 tùy thích. (tham khảo thêm tại find.pcworld.com/70879).

4. Nếu đang nâng cấp lên Windows 7 phiên bản Professional hoặc Ultimate, bạn hãy tải về và cài đặt Windows Virtual PC và Windows XP Mode (tham khảo thêm tại find.pcworld.com/70880). Những trình ứng dụng này sẽ cho phép bạn chạy XP bên trong Windows 7 một cách hiệu quả.

Ngoài ra, còn 1 cách khác mà bạn cần nhớ: Nếu đang chuyển từ một máy tính XP cũ sang một máy tính Windows 7 mới, có khả năng bạn cũng đang chuyển từ phiên bản Windows 32-bit sang phiên bản 64-bit. (XP và Windows 7 có đồng thời 2 phiên bản, tuy nhiên phiên bản 64-bit hiện thông dụng hơn so với các máy tính XP mới trước đây). Các ứng dụng Windows 16-bit từ đầu những năm 1990 vẫn hoạt động tốt trong môi trường 32-bit, tuy nhiên chúng không thể hoạt động trên nền Windows 64-bit. Do vậy, một số ứng dụng của bạn có thể sẽ không hoạt động được trong máy tính mới chạy Windows 7 64-bit.

Tại sao XP Mode của Windows 7 không thể nhìn thấy các máy tính khác trên mạng nội bộ trong khi vẫn có thể truy cập Internet?

XP Mode của Windows (một phần của Windows Virtual PC) cho phép bạn chạy một phiên bản riêng của XP bên trong hệ điều hành mới hơn (trong trường hợp này là Windows 7). Nếu các máy tính Windows 7 đang chạy tốt trên mạng nội bộ của mình, thì với việc truy cập Internet, các máy in mạng và các thư mục dùng chung trên các máy tính khác, XP Mode thường làm bạn thất vọng ngay từ đầu. Nhiều khả năng, kết nối internet sẽ thông suốt nhưng kết nối vào mạng cục bộ lại không thể thực hiện.

Trước tiên, bạn phải thông báo cho Windows 7 biết làm thế nào để XP kết nối vào mạng. Nếu đang chạy XP Mode, bạn hãy ra thoát khỏi chế độ này trước khi thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

Trong Windows 7, bạn nhấn chọn Start, gõ vào virtual, chọn Windows Virtual PC, rồi ấn . Tác vụ này sẽ mở một cửa sổ Windows Explorer trong thư mục Virtual Machines. Nhấn phải chuột lên tập tin Windows XP Mode, rồi chọn Settings. Trong khung bên trái, bạn chọn Networking. Trong khung bên phải, ở mục Adapter 1, bạn chọn card mạng mà mình đang dùng, sau đó nhấn OK.

Hình 2: Hộp thoại Settings của XP Mode cho phép thiết lập để máy tính XP truy xuất mạng máy tính Windows 7.

Khi hộp thoại xuất hiện, bạn tải XP Mode vào. Để làm điều này từ cùng cửa sổ Explorer, bạn nhấn chuột đúp chuột lên tập tin Windows XP Mode. Trong môi trường XP ảo, bạn chọn Start.Run, gõ vào netsetup, rồi ấn . Tiếp đến, bạn chọn Yes ở hộp thoại ‘want to continue’. Trong wizard kết quả, bạn trả lời các câu hỏi như khi hệ thống của mình là một máy tính XP độc lập. Hãy làm theo các thủ thuật sau:

1. Hãy bảo đảm rằng Computer Name mà bạn nhập vào khác với tên máy tính mà bạn dùng cho Windows 7 bình thường của cùng máy tính đó.

2. Hãy sử dụng cùng tên Workgroup mà các máy tính khác trên mạng đang dùng.

3. Mở tính năng chia sẻ tập tin và máy in.

Nếu máy tính của bạn vẫn tiếp tục không thể truy xuất vào mạng nội bộ, hẳn bạn đang gặp phải một trục trặc khác, do đó hãy tham khảo thêm tại trang find.pcworld.com/70881.