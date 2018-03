Mật mã và mã hóa

Tất cả các iPad đều được sản xuất với tính năng mã hóa phần cứng mạnh mẽ tích hợp sẵn, nhưng bạn cần phải kích hoạt tính năng này. Cách đơn giản để thực hiện là thiết lập một mật mã (passcode) cho iPad. Ngay sau khi mật mã được thiết lập, dữ liệu của bạn sẽ được tự động mã hóa. Để kích hoạt một mật mã, bạn hãy chọn Settings -> General -> Passcode Lock và nhập một mã 4 chữ số 2 lần.

Nếu bạn muốn được an toàn hơn nữa, bạn có thể không chọn tùy chọn Simple Passcode (mật mã đơn giản) trên cùng trang đó; lúc đó bạn có thể dùng mã dài hơn. Khi còn ở trang đó, bạn cũng nên thiết lập Require Passcode (cần nhập mật mã) không lâu hơn 15 phút và nhấp chọn Erase Data (xóa dữ liệu). (Về mặt kỹ thuật, thiết bị iPad sẽ xóa khóa giải mã, chứ không thực sự xóa dữ liệu, nhưng làm như thế nhanh hơn và cũng hiệu quả không kém).

Tất cả các thiết bị iOS hiện đại cũng được sản xuất với một lớp mã hóa thứ nhì, có tên gọi là Data Protection (bảo vệ dữ liệu). Trong khi tính năng mã hóa cơ bản được kích hoạt bằng cách mở các mật mã bảo vệ tất cả các dữ liệu trên thiết bị (gồm cả các ứng dụng của bạn), tính năng này có thể bị hóa giải bằng phương pháp can thiệp bẻ khóa (jailbreak). Data Protection mã hóa nội dung email và tài liệu đính kèm của bạn; tính năng này không thể bị bẻ khóa ngay cả khi mật mã đã bị giải bằng jailbreak. Data Protection cũng được cung cấp cho các nhà lập trình sử dụng trong ứng dụng, nhưng ít người khai thác tính năng này. (Hiện nay, chưa có công cụ jailbreak nào cho iPad 2 cả, nên tính năng mã hóa cơ bản vần còn được an toàn; nhưng tình trạng này có lẽ sẽ không kéo dài lâu).

Nâng cao mật mã

Để sử dụng, hãy chọn Configuration Profile -> New, và chọn Passcode từ danh sách hiển thị. Trong khung Passcode theo sau, bạn có tất cả các loại tùy chọn; các thiết lập ở đây sẽ kiểm soát iPad của bạn. Ít ra thì bạn có thể quy định một độ dài tối thiểu cho mật mã.

Để kích hoạt các thiết lập mật mã này, bạn cũng sẽ phải điền vài thông tin trên thẻ General, đặc biệt là tên và ký hiệu nhận dạng của Profile. Nếu đây là thiết bị chỉ có bạn dùng, bạn có thể chọn Always trong hộp xổ xuống Security. (Cách này cho phép bạn gỡ bỏ profile khi nào bạn muốn). Nếu bạn cấu hình iPad cho người khác dùng, bạn có thể chọn Never hay With Authorization (và sau đó cung cấp một mật mã) để người này không thể thay đổi thiết lập nếu bạn không cho phép.

Cài đặt profile rất dễ thực hiện: Nhấn chọn Share để email profile đến iPad của bạn. Trên máy tính bảng này, bạn mở Mail, tìm bức thư đó, nhấn vào tài liệu đính kèm, và chọn Install. Bạn cũng có thể xuất profile đến một tập tin có thể tải xuống và cài đặt với trình duyệt Safari của iPad.

Kích hoạt tính năng xóa từ xa

Xóa từ xa là một công cụ bảo mật quan trọng cho phép bạn xóa dữ liệu trên iPad bị mất nếu và khi thiết bị này kết nối với Internet. Nếu bạn có một tài khoản MobileMe, bạn có thể thiết lập tài khoản này bằng cách kích hoạt tính năng Find My iPad trong Settings -> Mail, Contacts, Calendars -> MobileMe. Người dùng doanh nghiệp có kết nối với một máy chủ Microsoft Exchange (hay các máy chủ Exchange khác như Kerio Connect) có thể xóa thiết bị của họ bằng hỗ trợ Exchange ActiveSync. Việc này được thực hiện trên máy chủ, chứ không trên thiết bị của bạn, nên bạn phải làm việc này với quản trị viên CNTT của bạn.

Tính năng xóa từ xa chỉ hoạt động nếu có kết nối mạng. Đó là lý do vài công ty chỉ mua iPad 3G với hợp đồng dữ liệu mà thôi.

Thói quen an toàn tốt

Một việc phải làm là đảm bảo các kết nối mạng của bạn càng an toàn càng tốt. Cách tốt nhất là dùng mạng riêng ảo VPN.

Một cách khác là dùng kết nối bảo mật cho email. Các máy chủ Microsoft Exchange mã hóa dữ liệu theo mặc định. Nếu bạn dùng máy chủ IMAP hay POP3, và nó có hỗ trợ SSL, bạn có thể chọn Settings -> Mail, Contacts, Calendars -> tài khoản của bạn -> Advanced trên iPad và kích hoạt tính năng này.

Dù Data Protection mã hóa tài liệu đính kèm theo email của bạn, khi bạn gửi tài liệu này đến một ứng dụng như Pages, nó chỉ được tính năng mã hóa cơ bản của iPad bảo vệ mà thôi. Nếu bạn thực sự quan tâm cho các tài liệu đó, bạn có thể dùng một công cụ máy chủ email bảo mật đặc biệt như Good for Enterprise và ứng dụng iPad đồng hành miễn phí. Công cụ Good khóa các tài liệu đính kèm theo email (và các tập tin được tải xuống từ trình duyệt bảo mật của nó) bên trong ứng dụng, có nghĩa là bạn có thể đọc các tài liệu này, mà không hiệu đính chúng được.

Nếu bạn đánh mất iPad, một trong những việc đầu tiên bạn nên làm là thay đổi mật mã của bạn trên mọi dịch vụ, như Dropbox hay iDisk, mà bạn kết nối đến chúng.

Sau cùng là bạn nên sử dụng ứng dụng Password Pro. Ứng dụng này giúp bạn có thói quen tốt về mật mã (một mật mã phức tạp riêng cho mỗi trang web), nó đồng bộ với máy Mac và các thiết bị khác của bạn qua mạng hay bằng DropBox, và nó lưu trữ các ghi chú bảo mật và các thông tin khác như mật mã. Ứng dụng này còn có một trình duyệt nhúng của riêng nó để đăng nhập vào các trang web mà không cần phải sao-và-dán thông tin tài khoản của bạn.