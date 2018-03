Mặc dù Skype chưa chính thức thuộc về Microsoft (vì thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD của họ đang chờ nhà chức trách thông qua), sự cố càng khiến vụ thâu tóm này bị chỉ trích nhiều hơn.



"Có vẻ như sự cố Skype xảy ra trên toàn cầu. Bạn biết đấy, giờ nó là một sản phẩm của Microsoft", một người viết trên Twitter.



Trang tin công nghệ The Inquirer đã viết, "dịch vụ thoại qua giao thức Internet (VoIP) và chat Skype đã gặp sự cố trên khắp thế giới và tiếp tục trục trặc khi đăng nhập, khiến nhiều người cho rằng vụ mua lại gần đây của Microsoft rõ ràng là một thảm họa".



Trong khi có thể còn hơi sớm để nói thương vụ này sẽ thành công hay thất bại, chúng ta hãy xem xét cách khắc phục Skype đưa ra cho người dùng. Ban đầu, Skype hướng dẫn 12 bước khắc phục cho người dùng Windows, 4 bước cho người dùng Mac và Linux. Nhưng sau đó, những cách khắc phục này đã được cập nhật để đơn giản hơn một chút:



Đối với Windows:



1. Bấm chuột vào Start, gõ run và nhấn phím Enter. (Trên Windows XP: Start và sau đó chọn Run)

2. Gõ %appdata%\skype và nhấn OK

3. Xác định vị trí và xóa file “shared.xml”

4. Nếu bạn không tìm thấy file này:

4.1 Bấm Start, gõ run và nhấn Enter (Trên Windows XP: Bấm Start và sau đó Run)

4.2 Gõ control folders và bấm OK

4.3 Trong thẻ View, đảm bảo rằng Show hidden files and folders (hiển thị các tập tin và thư mục ẩn) được kích hoạt

4.4 Lặp lại các bước 1-3. Khởi động lại Skype.



Đối với Mac:



1. Mở Finder và xác định vị trí thư mục sau: /Library/Application Support/Skype

2. Xóa file shared.xml

3. Khởi động lại Skype



Đối với Linux:



1. Tới thư mục sau: /home/YourLinuxUserName/.Skype

2. Xóa file shared.xml.

3. Khởi động lại Skype.



Mặc dù các hướng dẫn khắc phục của Skype cho thấy rõ ràng là có một số rắc rối với dịch vụ, trang thông báo tình trạng dịch vụ của Skype vẫn khẳng định việc đăng nhập và đăng ký là "tất cả đang hoạt động bình thường".