Thực tế cho thấy bất kỳ người dùng máy tính nào, dù ít dù nhiều, đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc sao lưu các tập tin then chốt của hệ điều hành hay dữ liệu quan trọng của cá nhân. Tuy nhiên cũng khá nhiều người không biết rằng Windows XP và Windows 2000 có sẵn một số công cụ sao lưu.



Phương án 1 - Sử dụng cấu hình đúng gần đây nhất: Mỗi lần bạn tắt hệ thống, Windows sẽ thực hiện sao lưu các thông số Registry và trình điều khiển thiết bị (đặc biệt là những thông số trong mục HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet). Nếu có sự cố gì xảy ra và bạn không thể khởi động Windows hoặc có vấn đề với trình điều khiển (driver) card đồ họa mới cài đặt, bạn có thể phục hồi hệ thống của mình quay lại tình trạng cũ bằng cách ấn phím F8 ngay trước khi Windows khởi động. Sau đó, bạn dùng các phím mũi tên để chọn mục Last Known Good Configuration, rồi ấn Enter. (Nếu bạn đã khởi động lại Windows với driver mới, biện pháp này sẽ không tác dụng vì hệ thống đã lưu thông tin từ driver này vào dữ liệu sao lưu khi bạn thoát khỏi Windows).

Hình 1:

Driver hư? Hãy sử dụng công cụ Roll Back Driver của Windows.