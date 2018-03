Bất kể bạn đang đắm chìm trong một trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất hàng "hot" hay say sưa dán mắt vào bảng chứng khoán điện tử liên tục thay đổi đến từng phút, thật khó để "đánh bại" những hình ảnh xuất sắc mà bạn có thể chiêm ngưỡng trên một màn hình LCD kích thước 30".

Nhưng, những màn hình cỡ lớn như vậy thường có giá trên 2400 USD. Tuy nhiên, với khoảng một nửa của số tiền trên, bạn đã có thể lắp ráp một hệ thống hiển thị 4 màn hình có độ phân giải cao hơn và khu vực quan sát rộng hơn.

CHUẨN BỊ

Giả sử, bạn đã có sẵn một màn hình, bạn cần trang bị 3 cái nữa. Tốt nhất là bạn nên mua 4 màn hình cùng hãng sản xuất và cùng mẫu (model) để hạn chế đến mức tối đa những phiền phức do sự khác nhau về màu sắc và độ sáng. Tối thiểu, cả 4 màn hình phải có cùng kích cỡ (kích thước khung hình) và độ phân giải.

Ngoài ra, bạn phải mua giá treo cho các màn hình này. Nhiều người dùng thích kiểu giá treo dạng ma trận 2x2 (tức 4 màn hình) để không phải quay đầu nhiều khi quan sát nhiều vị trí trên màn hình. Bạn cũng cần đảm bảo rằng, các màn hình của mình phải hỗ trợ giá treo, hiện đa số giá treo và màn hình đều được thiết kế chuẩn VESA nhưng tốt hơn hết là bạn nên đọc cẩn thận tài liệu hướng dẫn trước khi mua.

Nhiều mẫu card đồ họa đời mới hỗ trợ 2 ngõ xuất tín hiệu chuẩn DVI. Nếu đã có một card loại này, bạn chỉ cần mua thêm một card cùng loại để cung cấp tín hiệu cho cả 4 màn hình. Nếu card đồ họa đang sử dụng chỉ cung cấp 1 cổng DVI, bạn phải gỡ bỏ card đó và lắp vào 2 card hỗ trợ DVI đôi khác. Cũng xin lưu ý, bạn phải bảo đảm máy tính còn đủ khe cắm trống và mua card đồ họa phù hợp với khe cắm trống đó.

CÀI ĐẶT

Trước tiên, bạn gắn các màn hình vào giá treo bằng cách tháo chân đế khỏi lưng của từng màn hình, rồi sau đó gắn giá đỡ vào. Bạn nhớ bố trí các màn hình đúng với các hướng cần thiết. Tiếp theo, bạn lắp cáp điện và cáp tín hiệu vào từng màn hình trước khi treo chúng lên, nhớ siết chặt 2 con vít trên đầu nối của mỗi cáp tín hiệu.

Sau khi các màn hình vào đúng vị trí, bạn lắp card đồ họa thứ hai vào máy tính (cũng có trường hợp là 2 card mới). Bạn thực hiện theo các hướng dẫn của trình cài đặt, lưu ý phải tắt nguồn máy tính và rút phích cắm khỏi ổ điện.

Bước tiếp theo là nối các màn hình vào máy tính. Bạn nối màn hình bên trái của hàng dưới vào đầu nối (DVI) chính trên card đồ họa thứ nhất, và màn hình bên phải cũng của hàng dưới này vào đầu nối thứ hai. Tiếp tục, nối màn hình bên trái của hàng trên vào đầu nối chính của card đồ họa thứ hai, và màn hình cuối cùng với đầu nối còn lại. Lối bố trí này sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập cấu hình cho các màn hình trong Windows.

Khởi động máy tính. Trong Vista, bạn nhấn phải chuột lên màn hình nền Windoss, chọn Personalize, và sau đó chọn Display Settings; các thao tác này sẽ mở cửa sổ Display Settings. Nhấn vào nút Identify Monitors ở góc trên bên phải. Những con số lớn (từ 1 đến 4) sẽ xuất hiện trên từng màn hình. Trong cửa sổ, bạn nhấn chuột vào biểu tượng đã được đánh số xuất hiện ở góc dưới bên trái, trong hầu hết các trường hợp thì đó là màn hình số 1.

Lưu ý, 2 tùy chọn "This is my main monitor và "Extend the desktop onto this monitor" thường bị mờ đi (bạn không thể tác động lên chúng), tuy nhiên nếu có thể, bạn đánh dấu chọn đối với cả 2 mục này. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh con chạy Resolution đến giá trị chính là độ phân giải thực của màn hình. Sau cùng, nhấn Apply. Cứ như thế, bạn thực hiện cho 3 màn hình còn lại. Cuối cùng, bạn kéo biểu tượng của các màn hình vòng quanh để chọn đúng vị trí màn hình cần hiển thị. Nhấn OK để đóng cửa sổ Display Settings. Từ giờ trở đi, bạn đã có trong tay một hệ thống màn hình quan sát 4 vùng hiệu quả với chi phí đầu tư hợp lý.