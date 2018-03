Quản lý hình ảnh bằng SnapPea

Trước hết, bạn cần cài đặt ứng dụng SnapPea dành cho Android từ Google Play (tải tại đây). Đồng thời cũng có thể cài đặt một thành phần mở rộng SnapPea Photos cho trình duyệt Google Chrome của máy tính, nhưng không bắt buộc (cài tại đây) để giúp quản lý hình ảnh chuyên nghiệp hơn thông qua thanh công cụ trên Chrome.

Hoàn thành bước cài đặt, người dùng kích hoạt ứng dụng SnapPea trên thiết bị Android. Giao diện hiện ra sẽ cho thấy passcode, đây là mã dùng để đăng nhập và xác thực khi quản lý ảnh từ Chrome.

Mã xác thực do ứng dụng tự tạo.

Nếu đã cài đặt thành phần mở rộng SnapPea Photos cho Chrome, bạn nhấn vào biểu tượng SnapPea Photos trên thanh công cụ của Chrome, nhập passcode (đã nhận được từ ứng dụng SnapPea trên thiết bị Android) vào ô trống, nhấn "Sign in". Ngược lại, nếu không cài đặt add-ons SnapPea thì người dùng chỉ có thể quản lý hình ảnh bằng cách truy cập vào địa chỉ web.snappea.com.

Nhập mã xác thực.

Với thành phần mở rộng SnapPea Photos dành cho Chrome, người dùng có thể xem trước các hình ảnh đang được lưu trữ trên thiết bị thông qua một hình ảnh nhỏ, muốn xem bức ảnh nào ở chế độ đầy đủ kích thước thì chỉ việc nhấn chuột trái vào bức ảnh đó.

Tận dụng biểu tượng ứng dụng trên thanh công cụ của Chrome để xem ảnh.

Ngoài ra, bên dưới mỗi ô xem trước của hình ảnh còn có nút Delete và Download để bạn xóa khỏi thiết bị hoặc tải về máy tính.

Xem trước hình ảnh và có thể xóa, tải ảnh.

Còn nếu mở xem một bức ảnh ở chế độ đầy đủ, sẽ còn có biểu tượng Rotate hỗ trợ xoay ảnh.

Tính năng xoay ảnh.

Bên cạnh đó, SnapPea Photos còn có tính năng đưa ảnh từ máy tính lên thiết bị Android. Rất đơn giản, người dùng chỉ việc nhấn "Add photos", rồi tìm chọn những bức ảnh muốn tạo bản sao lên thiết bị Android.

Tải ảnh từ máy tính lên thiết bị Android.

Quản lý dữ liệu bằng Android Sync Manager WiFi

Ứng dụng này cũng cần được cài đặt trên cả máy tính và thiết bị Android. Giao diện Android Sync Manager WiFi dành cho Windows có phần giống giao diện phần mềm iTunes của Apple, được cung cấp tại địa chỉ này. Tương ứng với Android Sync Manager WiFi, bạn cũng cần phải cài đặt Android Sync Manager Agent trên thiết bị Android (tải tại đây).

Lưu ý, vì Android Sync Manager Agent không thuộc danh sách ứng dụng có trên Google Play nên người dùng phải cài đặt từ tập tin *.apk đã tải về ở trên. Để cài đặt được ứng dụng theo cách này, trên thiết bị Android, người dùng phải vào Settings, chọn Applications, đánh dấu chọn vào "Unknown sources".

Bây giờ, bạn kích hoạt ứng dụng Android Sync Manager Agent đã cài đặt trên Android, nhấn Next, nhập dãy số bất kỳ vào ô "PIN Code" dùng làm mã xác thực kết nối với phần mềm Android Sync Manager WiFi trên Windows. Ngoài ra, tại ô "Idle timeout" cung cấp hai tùy chọn là "15 minutes" và "Never timeout", tương ứng với giới hạn 15 phút hoặc không có giới hạn thời gian cho phiên kết nối thiết bị Android với điểm phát Wi-Fi. Thiết lập xong, bạn nhấn Done.

Thiết lập Android Sync Manager Agent.

Trên phần mềm Android Sync Manager WiFi, bạn vào Settings, chọn Connection, nhập vào ô PIN Code những ký tự như đã cấu hình ở ứng dụng Android Sync Manager Agent, chọn OK. Đợi một chút cho Android Sync Manager WiFi kết nối với thiết bị Android của bạn. Kết nối thành công, người dùng đã có thể quản lý dữ liệu trên thiết bị Android bằng phần mềm Android Sync Manager WiFi có giao diện trực quan. Cụ thể, thẻ Contacts cho phép người dùng sao lưu danh bạ để không bao giờ phải lo lắng mất hết số điện thoại liên lạc khi mất điện thoại, mất SIM… Còn các thẻ Messages, Photos, Videos, Music, Application, Files lần lượt giúp người dùng quản lý tin nhắn, hình ảnh, phim, nhạc, các ứng dụng đã cài đặt và mọi tập tin có trên thiết bị Android.

Giao diện Android Sync Manager WiFi.

Đặc biệt, Android Sync Manager WiFi còn có tính năng đồng bộ (Sync) danh bạ (Contacts), lịch làm việc (Calendar), ảnh chụp từ Camera (Camera) hay một thư mục chỉnh định (Folder).

Lý Thành