Kích hoạt đồng bộ danh bạ với iCloud

Trước tiên, bạn cần có tài khoản Apple ID (đăng ký tại https://appleid.apple.com) để có thể sử dụng iCloud cho iPhone, iPad hay iPod Touch và truy cập iCloud trên web. Tài khoản Apple ID đã được đăng ký và xác nhận thành công có thể sử dụng được cho kho ứng dụng Apple App Store, kho nhạc iTunes, Game Center và các dịch vụ khác của Apple.

Để sử dụng tính năng quản lý danh sách liên lạc qua iCloud, từ thiết bị dùng iOS bạn vào Settings, nhấn iCloud và chuyển tùy chọn Contacts sang ON để bật tính năng đồng bộ và sao lưu contact lên dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud.

Sau khi kích hoạt iCloud cho Contacts thành công, từ máy tính hay mọi thiết bị khác, bạn truy cập vào trang www.icloud.com, đăng nhập tài khoản Apple ID, chọn biểu tượng Contacts và bắt đầu quản lý danh bạ của mình trên “đám mây”. Mọi thao tác thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật danh sách liên hệ sẽ được tự động đồng bộ lên iPhone (hay iPad) nếu thiết bị được kết nối Internet.

Người dùng có thể xem, quản lý hay sao lưu danh bạ đã đồng bộ với iPhone từ mọi thiết bị khác qua giao diện web.

Thiết lập lại những tùy chọn trong quản lý danh bạ

Bạn nên thiết lập lại những tùy chọn trong ứng dụng Contacts của iOS và tính năng quản lý danh bạ trên trang web quản lý của iCloud để tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong việc tìm kiếm và quản lý. Từ iPhone, iPad, bạn vào Settings > Mail, Contacts, Calendars > kéo xuống dưới phần Contacts và thay đổi cách sắp xếp và hiển thị danh sách liên lạc theo tên hay họ. Nên chọn cách sắp xếp theo tên trước, họ sau (Last, First) để tiện việc tìm kiếm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo thông tin liên lạc của mình để chia sẻ nhanh cho người khác trong phần My Info và tuỳ chọn danh bạ mặc định khi khởi động tiện ích Contacts tại mục Default Account.