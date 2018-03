THỦ THUẬT

Ảnh trên - Sau khi cài driver cho điện thoại, bạn sẽ thấy cửa sổ quản lý thiết bị. Ảnh nhỏ - Bạn có thể xóa các tập tin từ điện thoại một cách tự động sau khi chúng được đồng bộ.

Thực tế cho thấy, các thiết bị Android dễ dàng đồng bộ với tiện ích Windows Media Player y như iPad và iPhone đồng bộ với công cụ iTunes; vì thế mọi người dùng Windows có thể sao chép, trao đổi nhạc giữa máy tính và điện thoại Android hay máy tính bảng một cách dễ dàng. Cách thực hiện như sau.



Ở lần đầu tiên bạn kết nối điện thoại Android với máy tính, một hộp thoại tự khởi chạy (autorun) sẽ nhắc nhở bạn cài đặt trình điều khiển (driver) cho điện thoại, hay bạn có thể thấy một tiện ích trợ giúp được cài đặt trước trên điện thoại. Bạn khởi chạy trình cài đặt (installer) để tải driver mà Windows cần có để đồng bộ dữ liệu với thiết bị Android.

Android Control Panel



Nếu bạn không tìm thấy một cửa sổ quản lý (control panel window) dành cho thiết bị của mình, bạn hãy mở công cụ Windows Control Panel, tìm mục "Devices and Printer", và tìm danh sách có liệt kê thiết bị mà bạn đang cần sử dụng. Tiện ích Control Panel của điện thoại sẽ cung cấp vài tùy chọn để quản lý tập tin như Manage media on your device (cửa sổ quản lý tập tin dạng như Windows Explorer), Import pictures and videos (đồng bộ tập tin ảnh và phim), Browse files (tìm kiếm tập tin), và Change general settings (thay thổi các thiết lập cơ bản). Vài thiết bị còn có thể cung cấp những tùy chọn khác.



Windows sẽ tự động chọn các ứng dụng mặc định cho việc quản lý các tập tin nhạc và ảnh, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể thay đổi chúng nếu muốn bằng cách nhấn đúp chuột vào mục Change program bên dưới mỗi tùy chọn. Trong ví dụ này, chúng ta chọn Windows Media Player và Windows Live Photo Gallery làm tiện ích mặc định.

Đồng bộ tập ảnh



Để đồng bộ (import) phim và ảnh từ máy ảnh của điện thoại, bạn nhấn đúp chuột vào mục Import pictures and videos. Windows sẽ tự động tìm kiếm ảnh có trong thư viện ảnh chụp (camera roll). Bạn cũng có thể bổ sung các từ khóa (tag) nếu muốn, sau đó nhấn OK để bắt đầu quá trình đồng bộ.



Bạn có thể chọn thêm tùy chọn xóa hẳn ảnh trong thư viện ảnh chụp trên máy, hay vẫn duy trì chúng trên điện thoại. Khi mọi dữ liệu được đồng bộ vào máy tính, một cửa sổ Explorer sẽ xuất hiện để thông báo cho bạn những ảnh nào đã được chép vào máy tính.

Sao lưu nội dung số



Bạn nhấn đúp vào mục Manage media on your device để bắt đầu quá trình đồng bộ các tập tin đa phương tiện. Nếu bạn đã có các tập tin nhạc trên điện thoại nhưng chúng chưa có trong thư viện nhạc của Windows, thì trước tiên hãy chép chúng từ điện thoại sang Windows. Để làm việc này, chọn thiết bị (điện thoại) của bạn ở danh sách trong khung cửa sổ bên phải, chọn Music và sau đó đánh dấu chọn (highlight) và kéo thả (drag) các tập tin nhạc vào hộp thoại có nhãn Drag items here. Nhấn Start sync để bắt đầu chép.



Một khi bạn đã chép các tập tin nhạc từ điện thoại vào máy tính, bạn hãy thiết lập mối quan hệ đồng bộ (sync relation) bằng cách nhấn phải chuột lên trình đơn thả xuống bên dưới thẻ Sync ở góc trái của màn hình và nhấn Set up sync. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ mới, với cảnh báo nhắc bạn sẽ làm gì với dữ liệu hiện có trên thiết bị. Để chống lại việc Windows Media Player "dọn sạch" những dữ liệu trên điện thoại (và cả thẻ nhớ), bạn nên chọn tùy chọn để lại mọi dữ liệu sau khi đồng bộ. Ở màn hình kế tiếp, bạn sẽ được yêu cầu đặt 1 cái tên cho thiết bị (điện thoại), nếu đã có, bạn vẫn có thể thay đổi. Sau đó, nhấn Finish để bắt đầu quá trình đồng bộ.



PC World Mỹ 7/2011