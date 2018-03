Người dùng máy tính hầu hết đều biết đến các chương trình nén/giải nén thông dụng như WinZIP hay WinRAR. Những phần mềm này đều có bản quyền và giá không nhỏ. Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền là điều không nên, vì vậy nếu không đủ khả năng tài chính thì bạn có thể sử dụng những giải pháp thay thế miễn phí dưới đây.



Tên phần mềm: 7-ZIP

Phiên bản: 3.42

Dung lượng: 821 KB

Địa chỉ tải: http://www.7-zip.org



7-ZIP là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí. Như tên gọi của phần mềm, 7-ZIP sử dụng định dạng 7z là chính. Dĩ nhiên, chương trình vẫn có thể nén thêm được định dạng tar và zip. Ngoài ra, nó có thể đọc được các định dạng sau: 001, arj, bz2, cab, cpio, deb, gz, lzh, rar, rpm, tar, z, zip. Chương trình không hỗ trợ đọc các file ảnh CD/DVD.



Giao diện chính của chương trình là cửa sổ 7-ZIP File manager có chức năng giống WinRAR. Bạn có thể mở 2 bảng theo kiểu Norton Commander để dễ dàng quản lý file. Đặc biệt, 7-ZIP còn hỗ trợ giao diện tiếng Việt. Chức năng của 7-ZIP khá khiêm tốn, bạn chỉ có thể nén và giải nén hoặc cắt và ráp tập tin mà không thể làm bất kì việc gì thêm.



Tuy 7-ZIP chưa hỗ trợ nhiều tính năng như các chương trình khác nhưng đối với những người chỉ cần có một chương trình nén và giải nén đơn giản lại có giao diện tiếng Việt thì 7-ZIP đáp ứng tốt.





Tên phần mềm: IZArc

Phiên bản: 3.5 beta 3

Dung lượng: 3.2 MB

Địa chỉ tải: http://www.izarc.org



IZArc hỗ trợ đọc các định dạng file nén: 7z, a, ace, arc, arj, b64, bh, bin, bz2, bza, c2d, cab, cdi, cpio, deb, enc, gca, gz, gza, ha, img, iso, ize, jar, lha, lib, lzh, mbf, mdf, mim, nrg, pak, pdi, pk3, rar, rpm, tar, taz, tbz, tgz, tz, uue. Và hỗ trợ nén các định dạng file: 7z, bh, bza, bz2, cab, jar, lha, tar, gz, zip, yz1.



IZArc có giao diện chính dạng cây thư mục như Windows Explorer hay giao diện cổ điển giống WinZIP và WinRAR. Ngoài chức năng nén/giải nén, chương trình còn có một số tính năng như: Convert Archive (chuyển đổi định dạng file nén), Convert CD image (chuyển đổi định dạng file ảnh đĩa CD), UU/XX/MIME Encode, mã hóa dữ liệu, Repair Archive (sửa chữa lỗi tập tin nén), cắt và ráp tập tin. IZArc hỗ trợ chuyển đổi các định dạng BIN, MDF, NRG, PDI sang ISO thông dụng, giúp ghi đĩa dễ dàng.





IZArc nén file khá chậm. Một khuyết điểm nữa là sau khi nén xong chương trình không tự đóng, người dùng phải làm thêm động tác nhấn nút close (x).



Với việc hỗ trợ rất nhiều định dạng file nén và đặc biệt là hỗ trợ chuyển đổi định dạng file ảnh đĩa CD/DVD, IZArc hữu ích cho bạn khi trên Internet ngày càng có nhiều định dạng file nén.



Tên phần mềm: TUGZip

Phiên bản: 3.4

Dung lượng: 3.92 MB

Địa chỉ tải: http://www.tugzip.com



Ngoài TUGZip, chương trình còn hỗ trợ đọc các dạng file nén sau: 7-Zip, Ace, Arc, Arj, Ar tools, BlackHole, BZip2, Cabinet, CPIO, Debian, GC, IMP, Java, LHA, Rar, Red Hat, SQX, Tape, YZ1, Zip, Zoo, Quake, Winamp skin và các dạng file ảnh đĩa: BIN, C2D, IMG, ISO, NRG.



TUGZip hỗ trợ nén các định dạng file: 7z*, BH, CAB*, JAR, LZH*, SQH*, TAR, TBZ, TGZ, YZ1, ZIP* (những định dạng file nén có dấu sao (*) hỗ trợ tạo file tự chạy exe).



TUGZip có giao diện đơn giản nhưng đầy đủ thông tin và dễ sử dụng. Nó có ba chế độ hiển thị:



- Classic: kiểu truyền thống thường thấy ở WinZIP WinRAR và một số phần mềm khác.



- Explorer: Kiểu cây thư mục như Windows Explorer nhưng TUGZip còn bổ sung thêm một cửa sổ hiển thị các thông tin của file nén.



- Combined: Giống Explorer nhưng được giản lược cửa số hiển thị các thông tin về file nén.



Chương trình còn có một số tính năng cho file nén như Repair Archive (sửa chữa), Multi Extract (giải nén hàng loạt), Batch Archive Creation, Archive Converter (chuyển đổi qua lại giữa các định dạng), Self-Extractor (tạo file exe tự chạy), Encryption (mã hóa).



TUGZip nén file khá nhanh (nhanh hơn so với IZArc) với nhiều tùy chọn và nhiều mức nén file (tùy từng định dạng). TUGZip cũng hỗ trợ nén file từ menu chuột phải trong Windows Explorer. Tuy nhiên, lúc đầu cài đặt chương trình, bạn sẽ thấy trình đơn của chương trình khá dài. Bạn có thể mở trình quản lý file của TUGZip, vào mục Option/Configuration/System, trong mục Shell Extension Menu Items tắt bớt hoặc thêm một số định dạng file nén mà bạn thích.



Giao diện đẹp và dễ sử dụng, có nhiều tính năng, tốc độ nén file nhanh, TUGZip xứng đáng để bạn xem xét.





Tên phần mềm: KGB Archiver

Phiên bản: 1.1

Dung lượng: 874 KB

Địa chỉ tải: http://www.softpedia.com



Trong những định dạng file nén hiện nay, ngoài những định dạng có khả năng nén cao như RAR, 7-ZIP... chúng ta lại có cơ hội gặp một định dạng file nén nữa đó là KGB. Đây là định dạng file nén còn khá mới mẻ, chưa được nhiều người biết đến nhưng khả năng nén của nó rất "kinh khủng" - nén 450 MB xuống còn 2 MB nhưng với thời gian nén/giải nén khoảng 8 giờ!



KGB có cách sử dụng cũng giống như các chương trình nén thông dụng, nhưng hơi bất tiện khi hai tính năng nén và giải nén lại nằm ở hai phần khác nhau. Tuy nhiên, KGB cũng không quên tích hợp vào menu chuột phải để dễ dùng hơn. Để thiết lập thông số cho chương trình, bạn chạy file kgb_arch_conf.exe trong thư mục chứa các file cài đặt của KGB.



KGB Archiver có nhiều mức độ nén: minimal, very weak, weak, normal, medium, above medium, good, very good, extreme, maximum. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn normal hay medium. Nếu chọn maximum, thời gian giải nén tập tin kgb khá lâu, có khi mất cả buổi vẫn chưa xong.



Thử nghiệm cho thấy, KGB Archiver có mức nén tương đương với zip, rar và 7z khi chỉ có một file, nhưng thời gian lại lâu hơn. Tuy vậy, khi thử nghiệm với nhiều tập tin và thư mục cùng một lúc, KGB Archiver đã chứng tỏ khả năng của mình với mức nén "kinh khủng". Tuy nhiên, thời gian là một trở ngại của định dạng này. Bạn có thể tham khảo thêm về khả năng nén của KGB tại địa chỉ web http://www.icpnet.pl/~tomekpawlak/kgb/.



Như vậy, có thể nói các phần mềm nén và giải nén miễn phí có khả năng không thua kém gì các phần mềm có phí. Thậm chí, chúng còn có thể đọc và nén được nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá kỳ vọng vào các phần mềm miễn phí này vì chúng không thể nén những định dạng độc quyền như rar. Mỗi phần mềm được giới thiệu trong bài viết này đều có những ưu điểm riêng. 7-ZIP là phần mềm mã nguồn mở, có giao diện tiếng Việt, hỗ trợ tốt định dạng 7z. IZArc đọc và nén khá nhiều định dạng và còn có chức năng chuyển đổi định dạng ảnh. TUGZip có giao diện đẹp và dễ sử dụng. KGB Archiver lại có mức nén cao nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể khám phá thêm các phần mềm mới tại một số kho phần mềm trên mạng như dowload.com, softpedia.com, soft32.com, ...





Trần Đức Trung

Email: trungtd36@gmail.com