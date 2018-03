Vào đây để tải chương trình với dung lượng 1,44 MB. Sau khi cài đặt, bạn chạy chương trình và thiết lập một số công việc như sau:

Giao diện chương trình. Ảnh chụp màn hình.

1. Đăng nhập quyền quản trị: Ngay khi vừa vào Stop Game lần đầu tiên, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng đặt tên truy cập và mật khẩu sử dụng chương trình. Với quyền truy cập này, bạn sẽ là người duy nhất có thể sử dụng và thay đổi các thiết lập trong Stop Game. Sau đó, nhấn Logon để vào giao diện chính của chương trình.

2. Nhập đối tượng bị quản lý: Với tư cách là người quản trị chung của máy tính, bạn có thể tạo các tài khoản người dùng giới hạn cho con em mình. Trong phần mềm này, quyền quản trị cho phép bạn đưa những người dùng khác vào đối tượng bị chương trình quản lý. Từ giao diện chính, nhấn Settings ở bên phải, hộp thoại Administrator Settings xuất hiện > vào thẻ User > nhấn Add User và gõ tài khoản muốn quản lý > OK hai lần. Bạn có thể thêm nhiều người dùng tùy theo ý muốn. Ngoài ra, trong hộp thoại Administrator Settings này, bạn còn có thể thay đổi tên truy cập và mật khẩu sử dụng chương trình, âm thanh cảnh báo và cách thức khởi động.

3. Thiết lập giới hạn thời gian: Từ giao diện chính, vào phần User for edit ở phía trên và chọn đối tượng muốn áp dụng giới hạn thời gian. Tiếp theo, vào phần Limitation ở bên phải giao diện. Hộp thoại Stop Game Limitation sẽ xuất hiện, phần Time limitation per day of week sẽ hiển thị lượng thời gian mỗi ngày mà đối tượng có thể sử dụng để chơi game. Bạn hãy kéo các thanh trượt ở mỗi ngày để thay đổi lượng thời gian mà bạn cho phép (mặc định là 24 giờ). Sau đó, nhấn Save để lưu lại thiết lập và Close để đóng hộp thoại.

Trở lại giao diện chính, bạn bắt đầu hiệu chỉnh lượng thời gian cho từng ngày. Sau đó vào thẻ Active Schedule, nhấn dấu cộng màu xanh để tạo khoảng thời gian cho phép đối tượng chơi game (bạn có thể tạo nhiều khoản thời thời gian khác nhau), nhấn dấu cộng màu đỏ để tạo khoảng thời gian không cho phép đối tượng chơi game. Ví dụ, chọn thứ bảy, bạn muốn cho con mình chơi game trong khoảng thời gian từ 19-23g, bạn hãy nhấn dấu cộng màu xanh, một hộp thoại xuất hiện, bạn nhập thời điểm 19g vào mục Begin of interval và 23g vào mục End of interval. Như vậy, trong ngày thứ bảy con bạn sẽ chỉ được phép chơi game trong khoảng thời gian từ 19-23 giờ mà thôi. Khoảng thời gian này là 4 giờ, nhưng nếu trong mục Limitation bạn đã thiết lập chỉ cho phép chơi game trong 2 giờ đối với ngày thứ bảy thì đối tượng bị áp dụng sẽ chỉ chơi được 2 giờ trong tổng số 4 giờ mà bạn vừa cho phép. Đối với khoảng thời gian cấm và các ngày khác trong tuần, bạn cũng có thể làm tương tự.

Tiếp theo, bạn vào thẻ Games, nhấn nút Add ở phía dưới và tìm đến tập tin thực thi (đuôi *.exe) các game của con mà bạn muốn áp dụng giới hạn thời gian.

Sau khi đã thực hiện xong các thiết lập, bạn hãy logout khỏi chương trình và nó sẽ bắt đầu có hiệu lực. Nếu muốn thay đổi các thiết lập đã có, bạn phải login lại bằng tên truy cập và mật khẩu lúc đầu.

(Theo Tuổi Trẻ)