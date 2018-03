Cập nhật 17/09/2007: American Online KHÔNG còn kết hợp với Kaspersky Lab cung cấp Active Virus Shield, mà chuyển sang kết hợp với McAffee để cung cấp phiên bản diệt virus miễn phí McAfee® VirusScan Plus – Special edition from AOL.

Sau khi cài đặt xong hệ điều hành và các trình điều khiển thiết bị, bạn nên cài ngay phần mềm diệt virus. Dưới đây là các bước cài đặt phần mềm diệt virus miễn phí Active Virus Shield (AVS) do American Online kết hợp với Kaspersky Lab cung cấp.

Tải AVS

Truy cập website http://www.activevirusshield.com/antivirus/freeav/index.adp?, nhấn vào nút Click here to DOWNLOAD FREE!

Nhập địa chỉ e-mail rồi nhấn vào mũi tên Get It Now. Bạn phải nhập địa chỉ e-mail có thật để nhận được mã kích hoạt (Activation Code), sẽ sử dụng ở giai đoạn kích hoạt.

Nhấn vào nút Click here to Start Installation.

Nhấn nút Save và chọn folder tùy thích trên máy để lưu tập tin cài đặt vào đĩa cứng (tên tập tin mặc định là avs.msi). Dung lượng tập tin avs.msi khoảng 14-15MB.

Trong quá trình máy đang tải tập tin cài đặt avs.msi. Bạn kiểm tra e-mail (đã điền ở bước trên) để ghi lại Activation Code.

Cài đặt AVS

Sau khi máy tải xong, nhấn đúp chuột tập tin avs.msi để bắt đầu cài đặt.

Hình 1 - Bắt đầu quá trình cài đặt AVS Hình 2 - Phải chấp nhận các điều khoản giấy phép sử dụng mới tiếp tục cài đặt được Hình 3 - Nên để AVS cài đặt vào folderr mặc định

Hình 4 - Có thể tùy thích chọn hay không cọn Install Security Toolbar

Hình 6 - Chọn Activate Later (cài đặt xong sẽ kích hoạt sau)

Hình 7 - Quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn Finish để chạy AVS

Hình 8 - Màn hình chính của AVS, nhấn More details để bắt đầu kích hoạt AVS

Kích hoạt AVS

Hình 9 - Nhấn nút Activate để kích hoạt AVS

Hình 10 - Nhập Activation Code nhận được từ e-mail (khai báo lúc tải phần mềm)

Hình 11 - Quá trình Activation thành công

Cập nhật AVS

Khi sử dụng bất kỳ phần mềm diệt virus nào, dù là loại "xịn" nhất, đều phải nhớ cập nhật hàng ngày để nó phát hiện được các loại virus mới xuất hiện do hãng viết phần mềm diệt virus cập nhật. Dung lượng cập nhật hàng ngày chỉ khoảng vài trăm KB và thao tác cập nhật chỉ mất khoảng một phút, không tốn bao nhiêu tiền phí Internet và thời gian, nhưng lại giúp máy tính được an toàn.

Nhấn phải chuột vào biểu tượng của Active Virus Shield ở góc phải bên dưới màn hình và chọn Update (máy phải có kết nối Internet).

Hình 12 - AVS đang cập nhật danh sách virus