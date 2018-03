Trong Access 2K trở lên chạy trên Windows XP/2K, không cần phải thay thế font hệ thống bằng các font TCVN, VNI, Vietware..., bạn vẫn có thể sử dụng font Unicode tiếng Việt trong các thành phần từ khi lập trình cho đến khi sử dụng: ô nhập liệu, tiêu đề trên form, menu, toolbar... Quan trọng nhất, bạn có thể viết code sử dụng font Unicode để tạo các message box hiển thị tiếng Việt. Điểm mấu chốt là khi tạo các form, report, menubar, toolbar, bạn sử dụng font Unicode dựng sẵn, nhưng khi lập trình (viết code) bạn dùng font Unicode tổ hợp. Lưu ý: khi viết code nhớ chọn font có chữ Vietnamese ở đằng sau, ví dụ font Times New Roman (Vietnamese).



Cài đặt hệ điều hành 2K/XP



Vào Control panel->Regional and Language Options. Trong bảng này có 3 tab:



+ Tab Regional options (gọi là Tab 1)



+ Tab Languages (gọi là Tab 2)



+ Tab Advanced (gọi là Tab 3)



- Đầu tiên bạn vào Tab 2, đánh dấu chọn "Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai)" (nếu chưa chọn). Có thể chương trình yêu cầu bạn đưa vào đĩa cài đặt WinXP(2K). Lưu ý: không nên dùng các đĩa cài đặt XP đã được chỉnh sửa như Wesmosiss WinXP,...



- Chọn OK và khởi động lại máy.



- Vào lại Tab 1, chọn Vietnamese.



- Vào Tab 3, chọn Vietnamese.



- Chọn OK và khởi động lại máy.



Cài đặt MS Office



Sau khi đã cài đặt MS Office, bạn vào Start -> Programs -> Microsoft Office Tools -> Microsoft Office Language Settings, chọn ngôn ngữ mặc định là Vietnamese.



Võ Hùng

Email: vohung@pmail.vnn.vn