Để quên đồ dùng trong quần áo khi giặt

Các vật dụng được coi là nguy hiểm thường bị bỏ quên là chìa khóa, điện thoại di động, bật lửa... Với chất liệu nhựa cứng hoặc kim loại, chúng dễ dàng bị văng ra khi lồng giặt đang quay, làm xước hoặc mắc kẹt vào các khe. Khi lồng giặt đang quay với tốc độ cao, chúng có thể gây kẹt và khiến thiết bị bị dừng đột ngột. Điều này có thể gây chập, cháy vô cùng nguy hiểm.

Do đó, cần kiểm tra kỹ các túi quần, áo để xem có đồ vật nào còn bị bỏ sót bên trong hay không. Người sử dụng cũng nên cởi cúc áo, quần trước khi đem giặt bởi chúng có thể bị văng và kéo mạnh dẫn tới bung ra khi lồng giặt quay nhanh. Đôi khi, chỉ một chiếc cúc nhỏ bằng nhựa hoặc kim loại cũng có thể mang tới thiệt hại hàng triệu đồng tiền sửa chữa. Với đồ có khóa cần kéo kín hết dây.

Mở nắp máy đột ngột khi thiết bị đang hoạt động

Nhiều người có thói quen mở nắp của máy giặt khi chúng đang hoạt động, đặt biệt với dòng máy giặt cửa trên vì điều này thực hiện khá dễ dàng bởi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến hoạt động của máy bị gián đoạn, nếu bỏ thêm đồ vật vào có thể khiến trục quay bị lệch và hư hỏng nặng. Thói quen này cũng gây nguy hiểm ngược lại tới người sử dụng, đặc biệt là trẻ em. Nên sử dụng nút Pause (tạm dừng) mỗi khi muốn mở nắp máy khi thiết bị đang hoạt động.

Bắt máy hoạt động liên tục

Không ít gia đình có thói quen tích trữ nhiều quần áo để giặt một lần bằng máy và đôi khi, lượng quần áo quá lớn khiến cho phải giặt tới hai hoặc ba lần. Việc bắt thiết bị hoạt động nhiều lần liên tục trong thời gian ngắn như vậy sẽ gây quá tải cho động cơ và cả mâm giặt lẫn trục quay, khiến chúng không có thời gian được làm nguội. Trong tình huống xấu, máy giặt có thể bị gãy trục, hư hỏng nặng các thiết bị bên trong. Dù không có hiện tượng bất thường xảy ra, điều này cũng làm giảm đáng kể độ bền và tuổi thọ của máy.

Để đồ trong máy quá lâu sau khi giặt

Vì bận bịu công việc hay đơn giản là quên, nhiều người thường để quần áo sau khi giặt cả tiếng đồng hồ thậm chí qua đêm trong máy. Dù đã qua quá trình sấy hay vắt, quần áo sau khi giặt vẫn có độ ẩm cao và dễ sinh ra nấm mốc và tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi. Điều này không chỉ gây ra các mùi khó chịu, lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới các bảng mạch điện tử bên trong máy giặt

Đặt máy giặt trong buồng tắm hoặc ngoài sân

Đây là hai vị trí thường xuyên bị lạm dụng, với mục đích tiết kiệm diện tích hoặc giảm tiếng ồn khi máy giặt hoạt động. Tuy nhiên, khu vực này quá ẩm ướt hoặc vẫn bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Là một thiết bị điện tử, dù cho có được phủ bạt che chắn, chúng vẫn cần tránh xa môi trường ẩm ướt và nắng nóng bởi có thể gây hỏng hóc, chập cháy các bảng mạch và linh kiện điện tử. Nên đặt máy giặt ở nơi có bóng râm, mái che và kê cao tránh khu vực ẩm thấp.

Thờ ơ với vị trí kê thiết bị

Nhiều người dùng chỉ quan tâm tới vị trí đặt máy tại thời điểm đầu tiên sau khi mua. Tuy nhiên, qua một thời gian hoạt động, máy có thể rung lắc và bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Dù một xê dịch nhỏ, nó vẫn ảnh hưởng tới độ nghiêng của máy và làm sai lệch trục quay khi hoạt động. Để tình trạng này tiếp diễn lâu, máy sẽ ngày càng kêu to khi sử dụng, đồng thời các linh kiện bên trong cũng bị ảnh hưởng do quá trình rung lắc này. Do đó, cần kiểm tra thường xuyên để chắc chắn máy giặt được đặt chắc chắn, trên mặt phẳng và không thể bị xê dịch.

Quá tải hoặc thiếu hụt lượng quần áo khi giặt

Mỗi loại máy có một khối lượng giặt nhất định, phù hợp với công suất và sức chứa của thiết bị. Đôi khi, người dùng có thể vượt quá giới hạn nhưng không được quá nhiều. Việc thường xuyên giặt đồ quá mức hoặc thiếu khối lượng sẽ làm thiết bị quá tải hoặc thiếu tải, dẫn tới lồng giặt bị lệch tâm hay hỏng trục. Hiện tượng rung lắc mạnh của máy sau khi sử dụng một thời gian cũng có một phần nguyên nhân từ thói quen này. Tỷ lệ phù hợp được xác định là 70-75% mức tối đa.

Giặt sai quy trình, chọn chất tẩy rửa không phù hợp

Các chất tẩy rửa, bột giặt không phù hợp với khuyến cáo của từng dòng máy có thể tạo nên lượng bọt quá nhiều hoặc quá ít, không chỉ làm cho hiệu quả giặt bị giảm mà còn ảnh hưởng trực tiếp với độ bền của thiết bị. Người sử dụng cần xác định bột giặt, chất tẩy mình dùng là cho giặt tay hay giặt máy, cho máy cửa trước hay cửa trên... Bên cạnh đó, việc lựa chọn sai quy trình, mực nước hay thời gian giặt cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quần áo và quá trình vận hành của thiết bị. Người sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn và đặc biệt cẩn trọng khi áp dụng các kinh nghiệm sử dụng máy giặt cũ trên thiết bị mới mua về.