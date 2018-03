Ngoài ra, theo các chuyên gia in ấn, uy tín của thương hiệu sẽ quyết định đến chất lượng máy in cũng như các khâu bảo hành, hậu mãi sau này.

Dòng máy HP Officejet 6500A/6500A Plus e-All-in-One (e-AiO) giúp tiết kiệm chi phí trên mỗi trang in và điện năng tiêu thụ tới 40%. Với hộp mực dung lượng lớn nên dùng được lâu hơn (khoảng 1.200 trang đen trắng và 700 trang màu). Sản phẩm đạt danh hiệu "Sự lựa chọn của PCMagazine" trong cuộc bình chọn máy in đa năng tầm trung tốt nhất năm 2010 do tạp chí CNTT uy tín hàng đầu tại Mỹ tổ chức.

HP Officejet 6500A.

Những doanh nghiệp đưa tiêu chí chất lượng bản in với công suất lớn và tốc độ lên hàng đầu có thể lựa chọn OJ Pro 8500A e-AiO Series. Sản phẩm cho chất lượng bản in vượt trội với chi phí mực in và điện năng tiêu thụ đều thấp. Bản in có độ bền màu cao, không lem mực khi bị thấm nước và khô nhanh nhờ loại mực màu cải tiến mới của HP.

Với doanh nghiệp có nhu cầu in các văn bản, tài liệu khổ lớn như A3 thì nên chọn OJ 7500A Wide Format e-AiO. Khả năng tiết kiệm mực và chi phí in là đặc điểm nổi bật của 7500A với hộp mực siêu lớn HP 920XL đưa công suất hàng tháng lên tới 7.000 trang.

HP Officejet 7500A.

Trong khi đó, model OJ 7000 và K8600 lại hấp dẫn ở tốc độ in nhanh và chi phí mực thấp cho cả mực in đơn sắc lẫn đa sắc (khoảng 500 đồng mỗi trang đen trắng, 400 đồng mỗi trang màu).

Từ 15/9 đến 31/11, khi mua máy in phun tiết kiệm mực HP Deskjet K209g tặng mực in HP 703; Mua máy in ảnh đa năng HP Photosmart Wireless B210a tặng mực in HP 564; Mua máy in phun HP Officejet K8600 tặng mực in HP 88 XL.

Mua các ác dòng máy in phun HP Officejet 6500, 6500A, 6500A Plus và OJ8500A, 8500A Plus tặng mực in màu HP 920 XL và mực in đơn sắc HP 940 XL; Mua các máy in phun khổ giấy A3 như HP OJ7000/OJ7500A tặng mực in màu HP 920 XL.

Mua máy in HP LaserJet Pro P1102/ P1102w tặng thẻ điện thoại trị giá 300.000 đồng và phiếu tham gia rút thăm trúng thưởng đi kèm trong thùng máy với giải thưởng đặc biệt là chiếc xe máy Vespa. Lễ bốc thăm trúng thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 15/11 tại TP HCM.

(Nguồn: HP)