Rõ ràng là Windows Vista đặt cược nhiều vào sức mạnh đồ họa của máy tính. Bất kể máy tính đang dùng thuộc loại cơ bản hoặc cao cấp thì nhiều khả năng bạn cần phải nâng cấp phần cứng đồ họa để khai thác được giao diện Aero của Vista, hoặc cải tiến Windows để có thể xem phim trực tuyến, chơi game và sử dụng các trình ứng dụng nặng về đồ họa khác.



Tìm kết nối: Nếu đầu nối tín hiệu màn hình ở mặt sau máy tính nằm cạnh cổng PS/2, USB và những cổng kết nối khác được gắn trực tiếp vào bo mạch chủ, chắc chắn hệ thống của bạn sử dụng card đồ họa tích hợp. Nếu muốn nâng cấp, bạn hãy đảm bảo rằng máy tính có một khe cắm AGP hay PCW Express x16.

Nếu máy tính không thể tự động vô hiệu hóa bộ xử lý đồ họa cũ dù bạn đã cài đặt một card đồ họa mới, hãy vào BIOS hệ thống và vô hiệu hóa các cài đặt đối với chip đồ họa tích hợp.

Tham khảo thông tin hữu ích về phần cứng đồ họa bằng tiện ích DirectX Diagnostic Tool của Windows XP.