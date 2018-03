Đang dùng iPhone 4, 4S, 5 hoặc 5C, cần đổi máy khác ngay

Đối với các thiết bị này, người dùng không thể cài đặt bất kỳ bản cập nhật mới nào. iPhone 4S có thể cập nhật lên iOS 9.3.5 còn iPhone 5 và 5C chỉ có thể lên tới iOS 10.3.3. Sau đó sẽ phải dừng lại tại đó. Bạn sẽ bỏ lỡ những điều thú vị cùng các tính năng mới mẻ mà Apple vừa mang tới. Ngoài ra, bộ xử lý của máy sẽ chậm và thời lượng pin không được cải thiện.

Vì vậy, đây là thời điểm tốt để đổi một chiếc iPhone mới. Nếu không đủ ngân sách cho iPhone 8 thì iPhone 6S hoặc iPhone SE cũng là một lựa chọn hợp lý.

Từ iPhone 5s, có thể lên iPhone 7

iPhone 5S có sự khác biệt so với các phiên bản trước nhờ khả năng hỗ trợ 4G tốt cho tất cả các mạng, ID Touch, camera trước tốt hơn. Nếu đang hài lòng với thiết bị của mình, bạn không cần phải nâng cấp ngay bây giờ bởi vì iPhone 5 cũng tương thích với iOS 11. Tuy nhiên, nếu cần một thiết bị có màn hình lớn hơn, việc nâng cấp cũng khá hợp lý.

Trong trường hợp này, iPhone 7 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tất nhiên, người dùng có thể thực hiện bước nhảy vọt - chọn iPhone 8.

Từ iPhone SE, hãy lên iPhone 8 hoặc iPhone X

Màn hình nhỏ là điều mà nhiều người không hài lòng với iPhone SE. Chuyển sang iPhone mới ở thời điểm này không phải là sự lựa chọn sai lầm. Bạn có thể chuyển sang iPhone 8 hoặc chờ iPhone X sắp ra mắt với màn hình thực sự lớn hơn rất nhiều. Việc nâng cấp cũng mang tới trải nghiệm mới với 3D Touch và công nghệ sạc không dây.

Nếu cần lựa chọn rẻ hơn, iPhone 6 hoặc iPhone 7 là lựa chọn tốt. Đây là thời điểm hai dòng máy trên đang có xu hướng giảm giá.

Từ iPhone 6, 6 Plus, 6S hoặc 6s Plus, hãy lên iPhone 8

Nếu năm ngoái người dùng vẫn còn băn khoăn trong việc có nên nâng cấp lên iPhone 7 hay không, giờ đây, việc chuyển sang dùng iPhone 8 là một hướng đi hợp lý. iPhone 8 mang lại rất nhiều sự thay đổi so với thiết bị mà người dùng đang sở hữu, từ sạc không dây và sạc nhanh, chống nước đến nhiều màu sắc mới và bộ xử lý nhanh hơn.

iPhone 7 cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng nếu có đủ điều kiện, việc nâng cấp lên iPhone 8 là lựa chọn chính xác nhất.

Từ iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus, nên đợi iPhone X

Nếu muốn cầm trên tay chiếc smartphone tốt nhất so với những mình đang sở hữu, người dùng nên chờ đợi một thời gian ngắn nữa để mua iPhone X. Thiết bị mới sẽ ra mắt vào tháng 11, có đủ những tính năng mới lạ và hứa hẹn các trải nghiệm thú vị hơn rất nhiều so với phiên bản iPhone 8 và 8 Plus vừa lên kệ.

Muốn mua Apple Watch?

Trước khi quyết định mua Apple Watch, người dùng cần có trong tay ít nhất là một chiếc iPhone 5 để có thể kết nối với đồng hồ thông minh này. Trong trường hợp muốn sở hữu Apple Watch Series 3 tích hợp 4G, bạn sẽ cần ít nhất một chiếc iPhone 6.

Muốn có smartphone màn hình lớn hơn, hãy chọn các bản Plus

Nếu đang sở hữu iPhone với màn hình nhỏ như 4, 4S, 5, 5C, 5S, bạn có rất nhiều tùy chọn để lên đời smartphone của mình. iPhone 7 và iPhone 8 với màn hình 4,7 inch sẽ mang tới nhiều trải nghiệm mới cho cả hiện tại và các bản cập nhật iOS trong tương lai.

Còn nếu đang sở hữu iPhone 6S, việc nâng cấp lên các phiên bản Plus của iPhone 7 và 8 mang lại hiệu quả rõ nét.

Pin tốt - thay pin hoặc mua iPhone mới

Thời lượng pin sẽ giảm theo thời gian. Trong trường hợp muốn cải thiện, người dùng chỉ có hai lựa chọn là thay pin hoặc mua iPhone mới. Tuy nhiên, lựa chọn thay pin chỉ có tác dụng tạm thời bởi bộ vi xử lý vẫn là cũ, khiến cho việc cải thiện thời lượng sử dụng điện thoại không có quá nhiều thay đổi.

Muốn dùng sạc không dây, chuyển sang dùng iPhone 8 hoặc iPhone X

Trong trường hợp này, hiện chỉ có lựa chọn duy nhất là chuyển sang iPhone 8 hoặc chờ iPhone X ra mắt.

Muốn trải nghiệm 3D Touch, Touch ID và NFC, hãy mua các phiên bản từ iPhone 6

Với tính năng cảm ứng lực 3D Touch, người dùng cần mua các phiên bản từ iPhone 6 trở lên. Còn cảm biến vân tay Touch ID xuất hiện từ iPhone 5S, tính năng này được dự đoán sẽ tiếp tục được giữ lại trên các phiên bản tiếp theo trong tương lai, nhờ ưu điểm dễ sử dụng và có thể hoạt động trong tất cả các loại ứng dụng. Trên iPhone X, nhận diện khuôn mặt đã xuất hiện nhưng hầu hết các chuyên gia đánh giá nó vẫn chưa phải một tính năng đặc biệt cần thiết.

Với NFC trên iPhone, người dùng không có nhiều việc để làm ngoại trừ thanh toán qua Apple Pay. Tuy nhiên với iOS 11, hãng sản xuất hứa hẹn sẽ mang tới nhiều thay đổi trong các ứng dụng và bản cập nhật tiếp theo.

Nếu thiết bị của người dùng chưa có Touch ID, đây là thời điểm thích hợp để nâng cấp chúng.

Muốn có máy ảnh tốt hơn, chuyển sang đời máy sau đó

Từ iPhone 6 tới phiên bản iPhone 8, Apple giữ nguyên camera 12 megapixel cho thiết bị của mình. Tuy nhiên, đi kèm mỗi bản là rất nhiều cải tiến trong phần mềm, ống kính, khả năng chống rung, độ phơi sáng... Mỗi phiên bản đều mang tới các tính năng mới giúp việc chụp ảnh được thuận tiện và tạo ra bức ảnh đẹp hơn, người dùng nên căn cứ vào kết quả thực tiễn từ ảnh chụp bởi các thiết bị để lựa chọn. Tuy nhiên, các đời iPhone sau luôn chụp đẹp hơn các phiên bản ra mắt trước đó.

Muốn một bộ xử lý nhanh hơn, 4G và Wi-Fi?

iPhone 7 có bộ vi xử lý A10 Fusion 64-bit và là chiếc iPhone nhanh nhất thời điểm ra mắt. Nhưng khi iPhone 8 và 8 Plus xuất hiện, Apple lại đẩy nhanh tốc độ xử lý với chip 6 lõi và chip AI riêng hỗ trợ thực tế tăng cường. Về 4G, iPhone hỗ trợ tất cả băng tần LTE, cho phép người dùng tải về với tốc độ tối đa lên đến 450 Mb/giây.

Về Wi-Fi, các đời iPhone 5, 5C, 5S chỉ có thể kết nối với mạng Wi-Fi 802.11n. Nếu muốn nhanh hơn, bạn sẽ cần ít nhất một chiếc iPhone 6 với kết nối 802.11ac trên băng tần 5GHz và tốc độ tối đa 433 Mb/giây.

Muốn thêm bộ nhớ và thiết kế mới, chọn iPhone 8 hoặc iPhone X

Trước đây, Apple chọn 16GB và 32GB như mức dung lượng bộ nhớ khởi động cho các đời thiết bị mới. Tuy nhiên, giờ đây mức lưu trữ 64GB được xem là lý tưởng nhất cho tất cả mọi người. Nếu có những nhu cầu riêng, phiên bản 256GB là một lựa chọn thêm khá phù hợp.

iPhone hiện có rất nhiều màu sắc đa dạng tùy theo sở thích của người dùng, tuy nhiên với thiết kế mặt lưng kính của iPhone 8 hứa hẹn mang lại nhiều điểm đổi mới cho phong cách của người sở hữu. Chưa kể tới iPhone X đang rất được chờ đón nhờ thiết kế hoàn toàn mới của mình.

Mai Anh