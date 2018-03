Nếu sử dụng Windows Vista Ultimate và có card màn hình hỗ trợ Aero, bạn có thể "trang điểm" màn hình desktop động với các đoạn video MPEG hay WMV với công cụ Windows DreamScene. Người dùng chỉ có thể cài công cụ bổ sung này qua Windows Update.



Các bước thực hiện như sau: nhấn phải biểu tượng My Computer, chọn Properties, vào tab Windows Update, chọn Check for updates, nhấn View available Extras và chọn các thành phần như hình bên dưới.





Xong bạn nhấn Install. Quá trình tải về và cài đặt mất khoảng 30 phút (dung lượng khoảng gần 200MB), sau khi cài xong bạn khởi động lại máy tính.



Bước tiếp theo bạn vào Personalize appearance and sounds, vào mục Desktop Background. Như hình bên dưới, bạn sẽ thấy có mục "Windows DreamScenes", chọn vào 1 trong các video clip độ nét cao có sẵn và vậy là bạn đã có desktop động.







Bạn cũng có thể sử dụng video ưa thích bất kỳ để làm desktop động: nhấn phải vào file video và chọn Set as Desktop Background. Nếu file video đó có độ phân giải thấp, bạn vào Personalize appearance and sounds, trong tùy chọn How should the picture be positioned? bạn chọn mục thứ 2 hoặc thứ 3...





Xem video minh hoạ:

http://www.windowsultimate.com/photos/storage/extras/dreamscenesmall.wmv



Ngoài ra còn có công cụ miễn phí DeskScapes của hãng Stardock DeskScapes cũng có chức năng tương tự, bạn có thể tải về tại http://www.stardock.com/products/deskscapes/. Sau khi cài xong bạn cũng vào Personalize appearance and sounds hoặc nhấn đúp vào file *.dream để chạy các mẫu có sẵn của DeskScapes.



Nguyễn Trần Tấn Tuấn

Email: prescolt@gmail.com, Prescolt@yahoo.com