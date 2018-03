Khắc phục lỗi ổ quang “biến mất” Ổ quang (CD/DVD-ROM) “biến mất” sau khi bạn gỡ cài đặt một phần mềm nào đó và khởi động lại máy tính. Kiểm tra trong Device Manage, bạn sẽ thấy dấu chấm than màu vàng xuất hiện cạnh biểu tượng ổ quang cùng thông báo lỗi “Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged”. Thông thường, cách khắc phục khi HĐH không thể nhận dạng chính xác thiết bị phần cứng là cập nhật trình điều khiển (driver) mới; bạn có thể tải về từ website nhà sản xuất. Tuy nhiên khác với các thiết bị phần cứng khác, ổ quang lại sử dụng driver tích hợp trong HĐH nên không thể áp dụng cách trên.



Trước tiên, bạn hãy sử dụng tiện ích khôi phục hệ thống System Restore. Khởi động lại máy tính với tùy chọn Restore my computer to an earlier time. Nhấn F8 để vào giao diện tùy chọn khởi động của Windows, chọn Restore my computer to an earlier time, nhấn Enter. Trong cửa sổ Select a Restore Point, chọn thời điểm khôi phục gần nhất trước khi xảy ra lỗi, nhấn Next theo hướng dẫn trên màn hình. Khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả.



Nếu không muốn mất nhiều thời gian cho việc khôi phục hệ thống, tiện ích Mats_Run.DVD của Microsoft (http://support.microsoft.com/mats/cd_dvd_drive_problems/en-us) sẽ giúp sửa chữa thông tin sai lệch trong registry. Khởi chạy tiện ích sau khi tải về, chọn Next và để tiện ích quét hệ thống kiểm tra. Ngoài ra, tiện ích còn cung cấp một số tùy chọn để kiểm tra khả năng đọc dữ liệu của ổ quang.



Đông Quân