Apple thừa nhận iPhone chậm đi theo thời gian

Nhiều người nghi vấn iPhone chậm đi theo thời gian và Apple đã thừa nhận điều này. Theo công ty công nghệ Mỹ, smartphone của hãng sẽ được điều chỉnh giảm hiệu năng khi pin trên thiết bị kém đi, nhằm tránh tình trạng máy đang dùng thì đột ngột tắt nguồn.

Phản ứng lại tuyên bố của Apple, nhiều khách hàng thể hiện thái độ giận giữ vì hãng không công bố "tính năng" này công khai. Thậm chí, có người dùng đã kiện Apple vì việc nhà sản xuất làm iPhone chậm đi "gây thiệt hại kinh tế và nhiều vấn đề khác" cho họ.

Tại sao Apple làm vậy?

Một số người dùng đã gặp tình trạng iPhone đang sử dụng thì tự sập nguồn dù máy còn vài chục % pin. Apple sau đó đã âm thầm phát hành bản cập nhật phần mềm nhằm ngăn chặn tình trạng này, trong đó giảm hiệu năng để giảm mức tiêu thụ pin.

Công ty công nghệ Mỹ khẳng định hiệu chỉnh trên chỉ nhằm khắc phục sự cố, không phải cách để hãng thu hút người dùng mua iPhone mới. Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng Apple có những cách giải quyết tốt hơn việc giảm hiệu năng.

Một trong những lựa chọn là người dùng được phép bật hoặc tắt việc hạ hiệu năng trong mục cài đặt. Nó cũng làm minh bạch nguyên nhân iPhone chạy chậm đi. Hoặc Apple có thể khiến việc thay pin trên iPhone trở nên dễ dàng hơn, chẳng hạn giảm giá dịch vụ.

iPhone nào bị ảnh hưởng?

Về lý thuyết, Apple có thể làm chậm tất cả các mẫu iPhone đời cũ. Tuy nhiên, công ty khẳng định chỉ can thiệp đến một số model nhất định.

Hiệu chỉnh được nhà sản xuất đưa ra lần đầu tiên hồi năm ngoái cho iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus và iPhone SE. Mới đây, hãng đưa thêm vào danh sách iPhone 7 và 7 Plus, thông qua bản cập nhật iOS 11.2. Apple nói họ có kế hoạch áp dụng cho các model khác trong tương lai.

Cài đặt để tăng tốc iPhone

Trước khi thay pin, hãy đảm bảo iPhone của bạn không bị chậm đi vì những nguyên nhân khác.

Nên cập nhật thiết bị lên iOS mới nhất, đồng thời cài đặt phiên bản mới nhất cho tất cả các ứng dụng. Ngoài việc sửa lỗi và thêm tính năng, những phiên bản sau có thể hạn chế tình trạng iPhone chạy chậm và giúp vá các lỗ hổng bảo mật.

Ngoài ra, hãy kiểm tra iPhone của bạn có đủ bộ nhớ trống. Vào mục Settings > General > Storage & iCloud Usage để tiến hành giải phóng bộ nhớ. Người dùng cũng có thể sử dụng các dịch vụ đám mây như Google Photos hay Dropbox để lưu trữ ảnh, video rồi xoá chúng trên iPhone.

Các tuỳ chọn khác để tăng tốc iPhone còn có tắt các dịch vụ chạy nền, cài đặt sử dụng vị trí cho từng ứng dụng hay tắt hiệu ứng chuyển động.

Thay pin mới

Nếu bạn xác định được iPhone của mình chậm đi do pin thì có thể thay viên cũ bằng một viên pin mới. Dĩ nhiên để làm điều này, người dùng có thể phải nhờ đến các kỹ thuật viên.

Tại các trung tâm dịch vụ của Apple, chi phí cho việc thay pin là 79 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), thời gian mất 3-5 ngày. Một số cửa hàng ngoài cũng có dịch vụ này với chi phí thấp hơn, tuy nhiên người dùng nên cân nhắc các điểm uy tín để tránh thay phải pin kém chất lượng.

Làm gì để kéo dài tuổi thọ pin

iPhone sử dụng pin lithium-ion và hiệu suất của nó sẽ giảm dần theo thời gian hoặc tuỳ theo điều kiện sử dụng. Theo Apple, cứ sau 500 chu kỳ sạc thì hiệu suất pin trên thiết bị giảm còn 80%. Nếu dùng đúng cách thì pin iPhone sẽ bền hơn.

Trách để iPhone ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu điện thoại nóng thì tốt nhất người dùng nên tắt máy và để nguội hơn trước khi bật lại. Còn khi không dùng máy trong thời gian dài, bạn nên sạc ít nhất 50% pin trước khi cất giữ. Cứ sau sáu tháng không dùng, nên lấy máy và sạc pin nếu muốn lưu trữ tiếp.

Bảo Anh