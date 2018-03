Muốn sử dụng các bookmark yêu thích ở bất kỳ đâu, tôi gửi bookmark này bằng e-mail? Thực hiện như thế nào?



Internet Explorer, Firefox và Chorme đều cho phép xuất các dấu trang (bookmark) ra tập tin HTML. Do đó, bạn có thể gửi kèm file này hay dùng trình duyệt mở file và copy nội dung để gửi qua e-mail.



Trong Internet Explorer 8, để xuất các địa chỉ dấu trang (Favorite), bạn nhấn nút Favorites. Dưới trình đơn “Add to Favorites”, bạn chọn Import and Export. Tiếp theo, bạn chọn Export to file, nhấp chọn các Favorite, sau đó thư mục cấp cao nhất của cây thư mục để xuất.



Trong Firefox 3, bạn chọn Bookmarks. Organize Bookmarks, nhấn Import and Backup, sau đó chọn Export HTML.



Trong Chrome 8, bạn nhấn chuột biểu tượng wrench ở góc trên bên phải màn hình, chọn Bookmark Manager. Kéo trình đơn Organize xuống và chọn Export Bookmarks.



Ngoài ra, có một dịch vụ trực tuyến có thể làm việc tốt hơn so với cách gửi email. Đó là Xmarks (find.pcworld.com/70229). Bạn có thể tải về add-on miễn phí này cho IE, Firefox, Chrome và Safari. Bạn thiết lập tài khoản trong Xmarks và tải các dấu trang của bạn lên.



Khi cài đặt các add-on lên máy tính khác và đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ nhận được các tùy chọn để kết hợp các shortcut đã có sẵn trên máy tính. Dĩ nhiên, nếu bạn cài đặt add-on này lên một máy khác và đồng bộ các bookmark của máy đó với bookmark của bạn thì bookmark của máy này sẽ bị mất. Do đó, nếu bạn làm việc trên máy tính khác, bạn có thể đăng nhập vào my.xmarks.com để truy cập các liên kết của mình mà không làm thay đổi trình duyệt của máy này.



Xuân Cường



PC World Mỹ 05/2011