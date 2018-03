Cách xem DVD trên Windows 8 miễn phí / Tạo nút Start trên Windows 8

Kích hoạt đồng hồ đo lưu lượng Wi-Fi giúp bạn quản lý việc sử dụng dữ liệu đồng thời lên kế hoạch giới hạn tải và đồng bộ dữ liệu.

Trong các phiên bản Windows trước, để thực hiện việc giám sát lưu lượng truy cập mạng qua kết nối không dây, bạn phải sử dụng phần mềm của các hãng thứ ba như phần mềm NetSpeedMonitor. Điểm giới hạn là các phần mềm này chỉ cho phép xem chứ không có chức năng giới hạn việc sử dụng mạng không dây. Chức năng này rất hữu ích đối với người dùng đăng ký gói cước mạng tính theo lưu lượng của nhà cung cấp.

Kích hoạt “đồng hồ đo” trong Windows 8 sẽ giúp bạn giới hạn lưu lượng dữ liệu trên máy tính để bàn cũng như máy tính bảng. Khi bật chức năng này lên, tính năng Windows Update sẽ chỉ tải những bản cập nhật ưu tiên, Windows Store sẽ tạm dừng tải ứng dụng, màn hình Start Screen sẽ dừng việc cập nhật các ô động (Live Tiles) và các tập tin sẽ tạm ngừng đồng bộ với mạng đám mây.

Để kích hoạt đồng hồ đo lưu lượng dữ liệu của một kết nối không dây, bạn hãy chọn vào danh sách kết nối mạng Wi-Fi và nhấn nút chuột phải vào kết nối đó. Đối với người dùng máy tính màn hình cảm ứng hay máy tính bảng, hãy nhấn và giữ lâu một khoảng thời gian để xuất hiện trình đơn chuột phải. Khi danh sách tùy chọn xuất hiện, nhấn chọn “Set as metered connection”.

Để kiểm tra lưu lượng đã sử dụng qua kết nối Wi-Fi, trở lại danh sách kết nối mạng, nhấn nút chuột phải vào kết nối cần kiểm tra và chọn “Show estimated data usage”. Người dùng cũng có thể đặt lại đồng hồ đo bằng cách nhấn Reset.

Nếu muốn xem chi tiết lưu lượng từng ứng dụng đã sử dụng, mở trình Task Manager và chọn thẻ “App history”. Tại đây, bạn sẽ thấy từng cột thông tin riêng biệt cho biết tổng lưu lượng mạng mà mỗi ứng dụng của hệ thống đã sử dụng.

Kể từ bây giờ, bạn đã có thể dễ dàng giám sát việc sử dụng mạng Wi-Fi trên máy tính của mình. Lưu ý là hướng dẫn trên chỉ thực hiện được với kết nối mạng không dây Wi-Fi chứ không có tác dụng với kết nối mạng Ethernet có dây.

Ngoài ra, để hạn chế việc tự động tải xuống của hệ điều hành khi đang bật chức năng đồng hồ đo này, bạn có thể thực hiện các thiết lập sau:

Trước tiên, để tắt tính năng tự động tải phần mềm thiết bị (chẳng hạn như trình điều khiển, thông tin hay các ứng dụng), hãy thực hiện các bước chọn "Settings > Change PC Settings > Device". Trong đó, hãy đảm bảo tùy chọn “Download over metered connections” đang được tắt.

Thiết lập thứ hai liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu. Chọn "Settings > Change PC Settings > Sync your settings", cuộn xuống tìm mục “ Sync over metered connections” và đảm bảo hai tùy chọn sau được tắt: “Sync settings over metered connections” và “Sync settings over metered connections even when I'm roaming”.

