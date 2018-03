Trước hết, người dùng vào đây để tải bản Offline Explorer Pro 4.4 (có cả bản Enterprise) với dung lượng 2,94 MB.

Sau khi cài đặt, bạn tiến hành tải bằng cách nhấn vào menu New trên thanh công cụ hoặc từ cửa sổ New Project Wizard hiện ra lúc khởi động chương trình.

Tải cửa sổ này, bạn nhập tên website sao cho dễ nhớ vào ô Project name và đường dẫn URL của nó. Nhấn Apply > OK trên cửa sổ này rồi chọn Download trên thanh công cụ.

Xem website bằng Offline Explorer khi không nối mạng. Ảnh chụp màn hình.

Cần chú ý các điểm sau:

Level Limit. Thường thì bạn không thể tải toàn bộ trang web về máy vì ổ cứng quá nhỏ so với kho dữ liệu khổng lồ của nó. Do đó, người dùng nên tải một phần của trang, những tin bài mới nhất trong ngày hoặc một mục yêu thích.

Ví dụ: khi chỉ tải những gì hiện ra trên trang chủ http:\\vnexpress.net, bạn chọn level limit là 0. Khi muốn bấm vào từng mục (link) hiện ra trên trang chủ để xem toàn bộ bài báo, chọn level limit là 1. Khi muốn xem được bài trên các trang con như Xã hội, Pháp luật, Vi tính (các bài này có thể không hiện lên mặt trang chủ), chọn level limit là 2, 3...

File modiffication check. Tại đây có rất nhiều lựa chọn. Khi chỉ muốn tải các tin mới, bạn đánh dấu vào ô Download only modified and new files. Nếu cần kiểm tra dung lượng file hoặc bỏ qua các tập tin media đã tải, đánh dấu vào các ô tương ứng. Ở phần này, người ta thường không chọn mục Download all files vì ổ cứng không chứa đủ - trừ phi đó là website có dung lượng thấp.

Xóa các file cũ khi tải file mới. Để tiết kiệm không gian đĩa, tại ô URL, sau khi gõ đường dẫn, bạn xuống dòng và chèn vào đoạn mã sau đây:

Xử lý trường hợp không hiện trang. Đôi khi nhấn vào một Project, bạn thấy một vài trang không hiển thị được vì bị hạn chế level hoặc các cài đặt khác. Điều chỉnh lại cài đặt hoặc tải lại sẽ mất thời gian hoặc nhận những trang không cần thiết. Do đó, phần mềm này cung cấp tính năng bổ sung trang thiếu. Bạn chỉ cần "lôi" đường link của mục mong muốn vào ô URL với công thức như sau: SingleURL=http://www.server.com/page.htm.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ nhiều tính năng. Bạn có thể chọn một Project rồi nhấn vào File > Properties. Xem các mục cài đặt bên tay trái. Tại đây, người dùng có thể giới hạn số link tải từ server khác, đặt thời gian biểu tải website...Phần hướng dẫn trong mục Help cũng khá chi tiết.

T.H.