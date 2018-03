Đôi khi, chỉ cần một sơ suất gõ nhầm phím, nhấn chuột lộn chỗ cũng có thể khiến cho toàn bộ kho dữ liệu của bạn tan theo "mây khói". Tuy nhiên, mọi thứ không phải đã chấm hết.



Hồi sinh tập tin đã xóa: Nếu vô tình xóa nhầm một tập tin, bạn hãy ngay lập tức ngưng tất cả phần mềm đang chạy, nhất là các phần mềm có chức năng ghi dữ liệu lên đĩa cứng, đĩa USB... để đề phòng tình trạng ghi chồng lên vùng dữ liệu cũ của tập tin vừa xóa.



Nếu tập tin vừa bị xóa không nằm trong Recycle Bin, bạn chọn Start.Search, chọn "When was it modified?" (nếu không nhìn thấy, chọn trình đơn View.Explorer Bar.Search, tại vùng bên trái màn hình, bạn chọn "All files and folders"). Nếu sử dụng Windows Vista, bạn chọn Start.Search, nhấn chọn mũi tên hướng xuống nằm cạnh mục "Advanced Search", chọn Date modified trong hộp Date nằm bên trái. Duyệt và tìm kiếm tập tin mình cần, nếu tìm thấy nên lưu vào ít nhất 2 nơi khác nhau.



Nếu không tìm thấy thì sử dụng các tiện ích khôi phục tập tin bị xóa như PC Inspector File Recovery (find.pcworld.com/58391) hay FreeUndelete (địa chỉ tải về find.pcworld.com/58392).



Sửa chữa tập tin Word hay Excel: Nếu một tập tin Word hay Excel bị hỏng, bạn có thể dùng tiện ích sửa tập tin tích hợp trong phần mềm để "cứu" dữ liệu. Nhấn chọn trình đơn File.Open, tìm và nhấn chọn tập tin bị hư. Nhấn chuột biểu tượng mũi tên nằm bên phải của nút Open, chọn Open and Repair.



Sửa chữa cài đặt Word hay Exel: Khi phát hiện phần mềm Word hay Excel chạy không ổn định, bạn thường thực hiện thủ tục cài đặt lại. Tuy nhiên, một giải pháp nhanh hơn là sử dụng công cụ do chính Microsoft cung cấp. Mở Control Panel, nhấn đúp chuột vào vào biểu tượng Add or Remove Programs (trong Windows XP) hay Uninstall a program (trong Windows Vista, nếu sử dụng chế độ hiển thị Classic thì bạn chọn Programs and Features). Trong màn hình Add or Remove Programs (Windows XP), nhấn chuột chọn dòng có nhãn Word, hay Excel, hay Microsoft Office. Tiếp theo, nhấn Change, sau đó chọn chức năng Reinstall hay Repair và thực hiện các thủ tục còn lại theo hướng dẫn. Với Windows Vista, nhấn chọn nút Repair nằm ở phía trên cửa sổ màn hình và thực hiện theo hướng dẫn.



Khôi phục mật khẩu: Thiết lập một mật khẩu bảo vệ cho BIOS là biện pháp hữu ích để hạn chế người lạ sử dụng máy tính của bạn: chỉ khi nhập chính xác mật khẩu, hệ thống mới khởi động. Tuy nhiên, bạn cũng dễ dàng xóa sạch những cài đặt này bằng cách thiết lập lại một công tác nhỏ (hay thường được gọi là jumper) trên bo mạch chủ. Bạn cần tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm bo mạch chủ của mình.



Với Windows XP, nếu quên mật khẩu đăng nhập hệ thống, bạn hãy khởi động lại máy và nhấn trước khi Windows khởi động. Trong trình đơn Advanced Option, chọn Safe mode và nhấn . Windows XP sẽ khởi động vào chế độ Safe mode và hiển thị màn hình chào với một biểu tượng dành cho tài khoản quản trị và các biểu tượng tương ứng với các tài khoản người dùng đã được thiết lập. Bạn hãy chọn tài khoản quản trị, nhập vào mật khẩu (thường là để trắng). Trong Windows, mở Control Panel, nhấn đúp vào biểu tượng User Accounts và giờ bạn có thể thực hiện khai báo lại mật khẩu cho tài khoản người dùng mà mình đã quên.



Cuối cùmg, Microsoft cũng phát hiện ra đây là một lỗ hổng khá nghiêm trọng trong Windows XP, do đó phiên bản Vista mới đã giấu và vô hiệu hóa tài khoản quản trị tích hợp để người dùng không thể khai thác kẽ hở này nhằm qua mặt khâu kiểm soát đăng nhập của hệ điều hành.



Thu Lê

PC World Mỹ