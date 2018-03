Quản lý mật khẩu phức tạp

Giao diện khóa màn hình và đăng nhập bằng cách nối điểm.

Eusing Maze Lock

Sau khi cài đặt thành công phần mềm Eusing Maze Lock (tải về tại đây, dung lượng 809,33 KB), bạn nên khởi động lại máy. Nếu có yêu cầu nhập mã (trên mạng lưới mặc định có 9 điểm), bạn có thể sử dụng mã mặc định là đường chéo nối các điểm 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 (theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).

Vào màn hình desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng chương trình Eusing Maze Lock dưới góc phải màn hình, chọn Configure để thực hiện các thiết lập nâng cao, trong đó có việc thay đổi mã đăng nhập.

Đầu tiên, Eusing Maze Lock yêu cầu khai báo mã hiện tại, bạn dùng chuột kéo và nối các điểm như mặc định. Nếu thao tác vừa thực hiện là chính xác thì đường nối sẽ được giữ nguyên, còn không thì phải nhập lại.

Mã mặc định.

Eusing Maze Lock cho phép tạo mã đăng nhập trong mạng lưới gồm 9 điểm, 16 điểm hay 25 điểm, tương ứng với mạng hình vuông có 3 x 3, 4 x 4 hay 5 x 5 điểm. Tất nhiên, mạng lưới càng nhiều điểm thì khả năng bảo mật càng cao đối với thao tác dò mã từ kẻ xấu. Chọn xong, bạn nhấn Reset pattern > nhấn giữ chuột trái để kéo một đường nối các điểm lại với nhau tạo thành mã mới.

Thao tác tự tạo mã mới.

Khi thả chuột ra, chọn Yes cho thông báo xuất hiện. Tiếp tục chọn Yes để lưu lại hình ảnh của mã vừa tạo vào USB, thẻ nhớ phòng trường hợp quên mã, hoặc chọn No để bỏ qua việc sao lưu mã.

Như vậy, bạn đã hoàn thành thiết lập mã mới, cũng như có thể sử dụng tính năng chính của chương trình. Tuy nhiên, người dùng cần thực hiện thêm một số thiết lập khác để Eusing Maze Lock hoạt động được hiệu quả hơn, trong thẻ General.

Tùy chọn "Autolock at Windows startup" sẽ cho phép "Eusing Maze Lock" khởi động cùng Windows và khóa máy ngay sau khi log in vào tài khoản người dùng Windows.

Tùy chọn "Turn off the monitor after" sẽ kích hoạt chế độ tự động tắt màn hình sau một khoảng thời gian.

"Autohide unlock windows after" là chế độ tự động ẩn mạng lưới mở khóa máy tính sau một khoảng thời gian không có thao tác.

Nếu bạn muốn ngắt kết nối Internet khi máy tính bị khóa bởi "Eusing Maze Lock" thì chọn Yes trước "Disconnect Internet when locked".

"Alert after enter incorrect pattern over" giúp máy phát cảnh bảo sau khi nhập sai mã trong một khoảng thời gian và để kích hoạt chế độ phát cảnh báo, hãy chọn "Alert mode".

Thông báo xuất hiện khi có kẻ cố tình mò mã khóa.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi câu thông báo trên màn hình khi máy tính được khóa bằng Eusing Maze Lock, tại ô Alert text. Tính năng Lock keyboard giúp người dùng khóa bàn phím và Unlock mode để mở khóa máy tính.

Một số thiết lập nâng cao.

Cuối cùng, hãy chuyển sang thẻ Background để thay đổi hình nền ở chế độ khóa. Theo đó, bạn có thể sử dụng màn hình mặc định của chương trình (Use Default); hoặc sử dụng màn hình desktop hiện hành, nhưng ẩn tất cả các đối tượng khác trên màn hình desktop (Using Transparent Background). Còn nếu muốn dùng hình ảnh bất kỳ, bạn nhấn Change Image, chọn hình cần dùng, nhấn OK.

Thay đổi hình nền khi máy tính ở trạng thái khóa.

XUS PC Lock

Cũng có giao diện, tính năng và cách thiết lập y hệt tiện ích Eusing Maze Lock, tuy nhiên XUS PC Lock còn cung cấp một số thiết lập riêng trong thẻ Advanced (tương ứng với công cụ XUS PC Lock Fix Tools được cài đặt cùng). Đầu tiên, đó là tính năng cho phép/không cho phép XUS PC Lock hoạt động ở cả chế độ Safe Mode (Enable Autolock at Startup in Safe Mode/ Disable Autolock at Startup in Safe Mode).

Bên cạnh đó, có một số trường hợp người dùng không thể truy cập Task Manger, không thấy màn hình desktop hay thanh taskbar không hiển thị. Để giải quyết các lỗi này, bạn chỉ việc nhấn vào Fix Troubles of Abnormal Program Termination.

XUS PC Lock là sản phẩm có bản quyền, bạn có thể tải bản dùng thử 14 ngày tại địa chỉ này (dung lượng 1,23 MB).

Phạm Tân