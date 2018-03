Những 'bất ngờ' thú vị trên thanh tìm kiếm Google / Tin tặc khai thác kết quả tìm kiếm hình ảnh Google

Tính toán

Bạn có thể nhập các chữ số và phép toán theo đúng thứ tự vào ô tìm kiếm, rồi nhấn Enter để Google cho ra kết quả cuối cùng. Ở trang kết quả, một chiếc máy tính bỏ túi nhỏ gọn cũng xuất hiện để bạn tiếp tục thực hiện phép toán khác mà không phải gõ phím, người dùng chỉ việc nhấn chọn dễ dàng như đang làm việc với ứng dụng Calculator vậy.

Chuyển đổi đơn vị

Để chuyển đổi qua lại giữa các loại đơn vị tính toán, đo lường, bạn chỉ việc nhập theo cú pháp [Đơn vị hiện tại] to [Đơn vị muốn chuyển đổi]. Theo đó, bạn có thể gõ tắt ở một số đơn vị cơ bản và phổ biến, như f (độ F), c (độ C), m (mét)… Ví dụ: “80 f to c” tương ứng với yêu cầu chuyển đổi 80 độ F thành độ C.

Nếu con số dữ liệu ban đầu là số thập phân thì có thể dùng dấu ngăn cách là dấu phẩy (,) hay dấu chấm (đều được); hoặc gõ theo câu lệnh dài dòng hơn, gồm đầy đủ câu từ, như “75 yard plus 9 dm to m”.

Xem tỷ giá hối đoái

Muốn theo dõi tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia nào, bạn nhập vào đơn vị tiền tệ của hai quốc gia đó cách nhau bởi từ “to”, chẳng hạn: “vnd to usd”. Bên cạnh đó, Google còn cung cấp biểu độ biến động tỉ giá tiền tệ giữa hai quốc gia đó qua các năm.

IP Public hiện tại

Mỗi máy tính kết nối ra môi trường Internet sẽ có một địa chỉ IP Public, bạn có thể nhập vào “what is my ip” để xem IP hiện tại của máy tính.

Theo dõi thời tiết

Google cung cấp thông tin rất đa dạng về thời tiết của khu vực người dùng tìm kiếm, từ nhiệt độ hiện tại, độ ẩm, sức gió, đến cả biểu đồ nhiệt độ trong ngày, kèm dự báo thời tiết cho 7 ngày tiếp theo. Bạn sử dụng cú pháp “weather Tên khu vực” để tìm kiếm, chẳng hạn: “weather vung tau”.

Xem giờ

Cú pháp “time Tên khu vực địa lý” sẽ cho bạn biết chính xác thông tin thời gian hiện tại của nơi mình cần biết. Ví dụ: “time ho chi minh”.

Từ điển Anh - Anh

Khác với tính năng Translate mà Google cũng đang cung cấp, tính năng từ điển Anh – Anh này của Google Search sẽ giúp bạn định nghĩa, giải thích một từ ngữ Tiếng Anh ngắn gọn, dễ hiểu, kèm ví dụ trực quan. Bạn chỉ việc nhập vào ô tìm kiếm theo cú pháp “define Từ cần tra”, ví dụ: “define love”.

Thống kê dân số

Dữ liệu không phải luôn được cập nhật đến thời điểm hiện tại, nhưng con số mà Google cung cấp sẽ giúp bạn tham khảo cho nhu cầu học tập, làm việc mang tính tương đối. Để tra cứu dân số của một quốc gia nào đó, bạn nhập “population Tên quốc gia”.

Giám sát tình trạng gói hàng

Tính năng này giúp bạn kiểm tra gói hàng đã được dịch vụ vận chuyển đưa đến đâu, tuy nhiên chỉ mới hoạt động ở một số quốc gia có diện tích rộng lớn, như Mỹ. Vì vậy, nếu đã đặt một đơn hàng và chờ đợi hàng tới nơi, bạn có thể kiểm tra xem gói hàng đó đang ở đâu, bằng cách nhập mã gói hàng vào ô tìm kiếm của Google, không cần kèm theo từ khóa nào khác. Sau đó, nhấp vào kết quả đầu tiên để xem thông tin.

Lý Thành