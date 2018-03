Bạn cần sử dụng đồng thời dịch vụ thư điện tử (chẳng hạn Gmail hay Yahoo! Mail) và dịch vụ lưu trữ - chia sẻ dữ liệu trực tuyến miễn phí để phục vụ nhu cầu làm việc di động? Có một dịch vụ “tất cả trong một” và không hạn chế dung lượng tải về hàng tháng: Inbox.com. Dịch vụ này cung cấp cho bạn một hộp thư điện tử (có hỗ trợ POP3), tính năng lưu trữ dữ liệu và chia sẻ hình ảnh trực tuyến với tổng dung lượng lên đến 5GB, đặc biệt là không hạn chế dung lượng tải lên hàng tháng như nhiều dịch vụ lưu trữ trực tuyến thông dụng khác.



ĐĂNG KÝ “VÒNG”

Hình 1:

Giao diện đăng ký tài khoản Inbox.com.

Để đăng ký tài khoản sử dụng Inbox, bạn vào trang chủ www.inbox.com và nhấn vào nút Sign Up ở góc phải màn hình. Inbox chỉ cung cấp hộp thư 5GB cho người dùng tại Mỹ, Canađa và Anh; 2GB cho các quốc gia khác (đáng tiếc, Việt Nam không có tên trong danh sách mà dịch vụ này hỗ trợ). Tuy nhiên, không quá khó để “qua mặt” tính năng lọc địa chỉ IP của nhà cung cấp, bạn có thể sử dụng một tiện ích giả lập địa chỉ IP hay truy xuất gián tiếp thông qua một proxy có nguồn gốc từ 3 quốc gia kể trên (xem lại bài viết “Duyệt web với địa chỉ IP ảo”, ID: A0605_149). Đến đây chắc chắn bạn sẽ hỏi tại sao không giả lập địa chỉ IP từ các quốc gia khác? Inbox thể hiện sự ưu ái đặc biệt cho người dùng Mỹ, Canada và Anh qua việc chỉ cần đăng ký là có thể sử dụng ngay, trong khi người dùng ở các quốc gia khác phải nhập thêm số điện thoại di động để nhận mã kích hoạt. Điểm khác biệt này thể hiện ngay ở số bước cần thực hiện trong quá trình đăng ký, mà cụ thể là 3 bước đối với người dùng tại Mỹ (Hình 1). Trong giao diện đăng ký này, bạn hãy nhập vào các thông tin cần thiết và thực hiện 2 bước còn lại theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất, hộp thư Inbox dung lượng 5GB đã sẵn sàng! Ở những lần sử dụng sau, bạn không cần phải giả lập địa chỉ IP nữa.



TẤT CẢ TRÊN WEB



Ngoài tính năng email thông thường, Inbox còn cung cấp cho người dùng tính năng quản lý lịch công tác (Organizer & Notes) và danh bạ liên lạc (Contacts), lưu trữ dữ liệu (Storage) và chia sẻ ảnh trực tuyến (Photos). Inbox cho phép đồng bộ và trích xuất lịch công tác (chuẩn iCalendar), nhưng bạn chỉ có thể đồng bộ danh bạ liên lạc từ tập tin có phần mở rộng là .csv.

Hình 2:

Thiết lập tính năng chia sẻ cho tất cả ảnh có trong bộ sưu tập.

Sau khi đăng nhập vào Inbox bằng tài khoản vừa đăng ký, bạn sẽ thấy một giao diện dạng thẻ với tên các thẻ tương ứng với tính năng mà dịch vụ này hỗ trợ. Để chép ảnh lên mạng, chọn thẻ Photos, nhấn chuột vào nút Create album ở ngay phía dưới thanh tiêu đề hiển thị tên các thẻ, sau đó nhập vào tên album và nhấn Save (nếu là lần đầu tiên sử dụng). Tiếp đến, nhấn chuột vào liên kết Upload ngay cạnh tên album vừa tạo hay Upload more nếu bạn bỏ qua bước trên (các lần sử dụng sau) và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn (Hình 2). Lưu ý, bạn có thể tải lên mạng cùng lúc nhiều tập tin nhưng tổng dung lượng bị hạn chế ở mức 20MB.



Mặc định, tất cả tập tin ảnh đều “vô hình” (thuộc tính private - riêng tư) đối với người dùng khác và để chia sẻ chúng thì bạn cần thay đổi thuộc tính: nhấn chuột lên tên một album, đánh dấu chọn lên từng ảnh cần chia sẻ hoặc đánh dấu tất cả bằng cách chọn mục All in selected album trong trình đơn thả xuống ở phía trên, sau đó nhấn Sharing và chọn Public. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập để chia sẻ bộ sưu tập cho từng nhóm người nhận cụ thể trong danh bạ, ví dụ nhóm bạn bè (Friends), người thân (Family), công việc (Business), đồng nghiệp (Co-Workers)...



Sau đó, trên giao diện như Hình 2, bên dưới dòng chữ “How to SHARE your photos”, nhấn vào liên kết Send invitation và thực hiện theo các bước hướng dẫn. Khi đã hoàn tất, khách mời sẽ nhận được một email chứa liên kết dẫn đến trang inbox.com để xem những hình ảnh được bạn chia sẻ. Ngoài ra, bạn còn có một cách truy xuất bộ sưu tập ảnh (được chia sẻ) của mình hay người dùng khác bằng cách truy cập địa chỉ

http://my.inbox.com/photos/, ví dụ như http://my.inbox.com/photos/hcm-ictpressclub.



Cũng từ giao diện này, bạn còn có thể vào mục Storage để lưu trữ dữ liệu trực tuyến hoặc mục Settings để thay đổi các thông tin tài khoản cũng như kích hoạt tính năng hỗ trợ POP3 cho hộp thư của mình.



TIỆN ÍCH BỔ SUNG ĐA NĂNG

Hình 3:

Tiện ích của Inbox để chép lên mạng cùng lúc nhiều tập tin ảnh.