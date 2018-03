Với trình duyệt Firefox

Trên trình duyệt Firefox, bạn cần cài đặt thêm add-on Print Edit. Sau khi cài đặt thành công, phía sau thanh Address sẽ xuất hiện thêm biểu tượng của add-on này. Theo đó, người dùng chỉ việc nhấn chuột vào nút mũi tên ở bên phải biểu tượng này, chọn Print Edit để tùy chỉnh những thành phần của trang web đang hiển thị trên màn hình.

Print Edit giúp người dùng chọn và bỏ bớt những thành phần không cần in trên trang web.

Add-on Print Edit tỏ ra khá thông minh khi phân biệt được từng thành phần nhỏ nhất trên trang web. Để xóa phần nào đó, hãy nhấn chuột trái để chọn, rồi gõ phím Delete. Sau đó, có thể lưu lại dưới dạng một website đầy đủ hoặc in trực tiếp ra giấy.

Điểm đặc biệt mà add-on này mang lại cho người dùng chính là khả năng xử lý linh động số trang in, cách thức in ấn. Thay vì chỉ có thể nhấn in không rõ bao nhiêu trang, Print Edit sẽ cho bạn biết số trang giấy cần dùng và tùy chọn số trang muốn in, thiết lập chế độ giấy in (ngang hay dọc), gom dữ liệu cho vừa trang giấy hoặc phóng to hơn (Scale)…

Hoàn thành tùy chỉnh, bạn nhấn tiếp nút Print Edit, chọn Print Preview, rồi nhấn Print để bắt đầu in.

Người dùng có thể cài đặt add-on Print Edit cho Firefox tại đây.

Với trình duyệt Google Chrome

Cũng chỉ với thao tác nhấn chuột trái vào biểu tượng add-on ngay sau thanh Address để mở giao diện thiết kế website hiện tại, Print Friendly trên Chrome sẽ tự động lọc bớt những thành phần được cho là quảng cáo trên website. Còn muốn xóa thêm thành phần nào khác, người sử dụng chỉ việc nhấn chuột trái vào đó là được. Nếu muốn loại bỏ hết hình ảnh trên trang web, bạn đánh dấu chọn vào Remove Images. Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh kích thước chữ ở trường Text Size.

Tiếp tục, bạn nhấn nút Print. Tại giao diện in ấn hiện ra, hãy kéo thanh trượt để xem trước và biết được bao nhiêu trang giấy cần dùng nếu in toàn bộ nội dung. Sau đó, thiết lập những trang muốn in ở mục Pages (chọn All để in tất cả), chỉnh chiều ngang/dọc của giấy (Layout). Đặc biệt, Print Friendly cho phép in dưới dạng trắng đen (Black and while) thay vì in màu (Color) nếu bạn muốn.

Ngoài ra, Print Friendly còn tự động gắn header và footer vào trang web đang biên tập, với header thường là thông tin mô tả trang web, còn footer là địa chỉ website. Nếu thấy nội dung này không cần thiết, bạn bỏ dấu chọn ở trường "Headers and footers" trong mục Options. Cuối cùng, hãy nhấn Print để bắt đầu in.

Cài đặt add-on Print Friendly tại đây.

Với những trình duyệt khác

Nếu sử dụng trình duyệt Internet Explorer hay một trình duyệt nào khác thì có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến Print What You Like để tùy chỉnh website trước khi in. Ở trang chủ dịch vụ, bạn nhập đường dẫn website cần chỉnh sửa vào ô Enter a URL, nhấn START.

Đợi một chút, trên màn hình sẽ hiện ra nội dung trang web như đường dẫn mà bạn cung cấp, kèm theo một số tính năng xử lý của dịch vụ. Chẳng hạn, để xóa nội dung không muốn in, bạn nhấn chuột trái vào phần nội dung đó, chọn Remove trong danh sách tùy chọn hiện ra.

Lý Thành