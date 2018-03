THỦ THUẬT

Nói đến in ấn qua mạng, chúng ta có thể chia làm hai khái niệm: in qua mạng nội bộ và in qua mạng Internet (hay còn gọi là in qua mạng đám mây). Bài viết này tập trung về các dịch vụ in ấn qua mạng đám mây mới được hai tên tuổi lớn mang lại cho người dùng.

Thử nghiệm Google Cloud Print trên thiết bị iOS.

Google Cloud Print - miễn phí cho mọi người dùng



Đầu năm 2011 vừa qua, Goolge ra mắt dịch vụ Google Cloud Print, một dịch vụ in ấn đám mây khá tiện lợi dành cho mọi người. Với Google Cloud Print, bạn không cần phải trang bị máy in đặc biệt có hỗ trợ chức năng in qua mạng đám mây, cũng không cần tốn thêm chi phí mua bất kỳ phần mềm gì. Tất cả những gì bạn cần là một máy tính cài đặt trình duyệt Google Chrome, kết nối với máy in bất kỳ hãng nào, đường truyền Internet, và MTXT chạy HĐH Chrome OS hay thiết bị di động Android, iOS (hiện chỉ hỗ trợ Android 2.1 trở lên và IOS 3 trở lên).



Người dùng có thể in trực tiếp tài liệu từ web hay ứng dụng trên điện thoại di động. Sau đó, tài liệu sẽ được chuyển lên máy chủ của Google và cuối cùng là chuyển đến máy tính kết nối máy in để in tài liệu ra cho người dùng.

Quá trình cài đặt dịch vụ Google Cloud Print rất đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng với cả người dùng phổ thông. Trước hết, bạn phải cài đặt trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất. Sau đó, thiết lập kết nối đến dịch vụ Google Cloud Print trong tùy chọn của trình duyệt. Và, bạn đã có thể tận hưởng khả năng in ấn tài liệu với công nghệ đám mây Google Cloud Print. (Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách cài đặt chi tiết tại địa chỉ: http://pcworld.com.vn/T1224712.)



Sau khi cài đặt thành công, từ MTXT chạy HĐH Chrome OS hay thiết bị di động Android, iOS, bạn có thể mở email và in đến các máy in đã kết nối. Lưu ý, để in trên thiết bị di động, bạn phải đăng nhập bằng chính tài khoản đã dùng kết nối với dịch vụ Cloud Print của Google. Bạn cũng có thể in tài liệu định dạng tập tin PDF đính kèm theo email.

HP ePrint - “gửi email được là có thể in ra được”



Một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực in ấn đám mây (cloud printing) là HP. Quý 2/2010, HP đã ra mắt công nghệ HP ePrint, cho phép người dùng có thể in tài liệu, hình ảnh mọi nơi mọi lúc từ bất kỳ thiết bị di động có chức năng kết nối Internet và email.



Mỗi máy in HP có tính năng ePrint sẽ được cấp riêng một địa chỉ email (sau khi mua, người dùng có thể kết nối máy in với Internet để kích hoạt). Người dùng có thể gửi email tài liệu cần in đến trung tâm dữ liệu HP ePrintCenter, và tài liệu sẽ được gửi về máy in của người dùng tại nhà hay văn phòng. Theo HP, cả quy trình này chỉ mất khoảng 25 giây.



Giả sử bạn đang đi công tác và cần gửi tài liệu muốn in đến máy in tại văn phòng, nhưng lúc đó máy in này đang tắt thì tài liệu của bạn sẽ đi đâu? Đừng lo, trong trường hợp đó, tài liệu cần in của bạn vẫn nằm trên máy chủ của dịch vụ HP ePrintCenter. Bạn có thể truy xuất trang web dịch vụ và in lại tài liệu đó khi máy in đã sẵn sàng.



Bạn có thể thiết lập danh sách riêng gồm các địa chỉ email được phép in đến máy in ePrint của bạn, tránh trường hợp spam email đến máy in gây lãng phí mực và giấy in. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email máy in HP ePrint của bạn thông qua trang web HP ePrintCenter.



Điểm thuận lợi của HP ePrint là không cần phải dùng đến máy tính để thực hiện quá trình in. Người dùng cũng không cần phải cài đặt trình điều khiển máy in lên thiết bị di động. Tính năng ePrint này dùng được với các thiết bị di động của Apple như iPad và iPhone, và luôn cả với các HĐH của điện thoại thông minh (smartphone) như: Palm, Android và Windows Mobile.



Vào tháng 11/2010, HP đã tung ra loạt sản phẩm máy in ePrint mới đầu tiên tại thị trường Việt Nam cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp, gồm các dòng máy in phun màu đa chức năng OfficeJet, dòng máy in laser màu LaserJet và máy in khổ rộng DesignJet dành cho các ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng.



Những máy in mới này cũng được trang bị màn hình cảm ứng HP TouchSmart để người dùng có thể dễ dàng truy xuất các ứng dụng in ấn trực tuyến và in ra giấy nhanh chóng.

Điểm hay của hai dịch vụ này là nếu người dùng ra lệnh in mà máy tính hoặc máy in đang tắt thì các lệnh in sẽ được lưu trên máy chủ dịch vụ tương ứng và các lệnh in sẽ tự động thực hiện khi máy tính và máy in được mở lại.