Toàn bộ 87 smiley sẽ hiện ra khi bạn nhấn vào biểu tượng trên khay hệ thống.

Ảnh chụp màn hình.

Để bắt đầu, bạn vào đây tải chương trình. Ở mục Download All New for version 7.0, chọn Download Option 1 và lưu file vào một thư mục nào đó hoặc cho ra nền desktop (vì file khá nhẹ, chỉ 199 KB).

Mặc dù là bản 7.0, Smiley7 có thể tương thích với bản Yahoo Messenger with Voice 8.0.

Muốn dùng, bạn mở cửa sổ chat như bình thường. Sau đó, khởi động Smiley7, một cửa sổ nhỏ hiện ra, nhấn Hide. Biểu tượng chương trình nằm trên khay hệ thống. Nhấn vào biểu tượng này, một loạt mặt cười sẽ hiện ra, chọn smiley muốn thể hiện. Tại cửa sổ chat để sẵn, nhấn ổ hợp phím Ctrl_V > Enter hoặc bấm Send.

Chú ý: Trên trang download này có các link quảng cáo smiley "naughty". Bạn không nên tải vì chúng có chứa mã độc.

T.H.