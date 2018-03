Tôi cần làm gì để bảo vệ mạng nội bộ tại nhà cũng như văn phòng nhưng vẫn cho phép bạn bè dùng chung kết nối Internet?

Trước khi nghĩ đến việc giữ an toàn với những chiến hữu, bạn cần bảo vệ mạng của mình trước những kẻ lạ mặt. Điều này, về cơ bản, liên quan đến mạng WiFi được bảo vệ bằng mật khẩu mà bạn đang sử dụng.

Tuỳ thuộc vào loại router không dây mà bạn đang sử dụng, cách thiết lập sẽ khác. Tuy nhiên, thường thì router cung cấp vài tuỳ chọn mã hoá (bảo mật) kết nối. Bạn nên chọn chế độ mã hoá WPA2 – chế độ này an toàn và quan trọng là trừ khi ai đó sử dụng một máy tính xách tay rất “cổ” thì vấn đề không tương thích mới xuất hiện. Nhưng nếu một người quen của bạn sử dụng MTXT đời cũ thì tốt hơn hết là bạn nên chọn chế độ mã hóa WPA. Đừng bao giờ chọn chế độ mã hóaWEP trừ khi bạn gần như không còn sự lựa chọn nào khác.



Hình 1: Tắt tính năng File sharing trong Windows là cách đơn giản để bảo vệ dữ liệu của máy tính nối mạng.

Cho dù bạn sử dụng chế độ mã hoá nào thì bạn nên chọn 1 mật khẩu đủ mạnh (và khó đoán). Dĩ nhiên, bạn sẽ phải chia sẻ mật khẩu này với bạn bè hay những ai mà bạn cho phép tham gia vào mạng nội bộ của mình. Bạn có thể lưu mật khẩu trong một tập tin văn bản và sau đó chép tập tin này vào bút nhớ. Lưu ý, bạn không nên sử dụng tiện ích Password Safe bởi nhiều khả năng những người dùng khác sử dụng máy Mac hay Linux nên không thể khởi chạy một tiện ích của Windows.

Từ bây giờ, chiến hữu của bạn có thể tham gia vào mạng và thông qua đó truy xuất Internet. Vậy làm sao để ngăn những người này truy cập vào các máy tính khác trên mạng? Giải pháp là tắt tính năng chia sẻ tập tin (file sharing) trên máy tính của bạn.

Với Windows XP, bạn nhấn Start, nhấn phải chuột lên biểu tượng My Network Places, rồi chọn Properties. Từ trình đơn ở phía trên, bạn chọn Advanced, rồi chọn tiếp Advanced Settings. Sau đó, bạn bỏ chọn với mục File and Printer Sharing for Microsoft Networks.

Trong Vista, bạn nhấn Start, nhấn phải chuột lên biểu tượng My Network Places, rồi chọn Properties. Bên dưới nhãn File sharing, bạn chọn Turn off file sharing. Nhấn Apply.

Đối với Windows 7, bạn nhấn Start, gõ vào lệnh advanced sharing, và chọn Manage advanced sharing settings. Tiếp đến, bạn chọn Turn off file and printer sharing.

Ngoài ra, bạn có thể chọn giải pháp thiết lập các thư mục chia sẻ cho những người dùng nhất định. Tham khảo cách thực hiện tại địa chỉ find.pcworld.com/70139. Cạnh đó, với hướng dẫn tại địa chỉ find.pcworld.com/70140, bạn có thể thiết lập một router hỗ trợ 2 mạng nội bộ - 1 cá nhân và 1 công cộng.

Làm thế nào để tháo bút nhớ USB khỏi máy tính khi Windows nằng nặc khẳng định thiết bị này đang được sử dụng?

Hình 2: Xem danh sách Task Manager của Windows để phát hiện các tiến trình đang “chiếm” bút nhớ.

Đúng lý, Windows phải thông báo ứng dụng nào đang sử dụng/truy xuất bút nhớ đó. Do đó, bạn phải trổ tài thám tử.

Trước hết, hãy xác nhận bút nhớ này hiện không được mở bằng tiện ích Explorer; trong trường hợp này, bạn nên đóng mọi cửa sổ Explorer. Kế đến, bạn quan sát trên khay hệ thống (system tray) để chắc chắn rằng các ứng dụng được sử dụng (hay được khởi chạy) trên bút nhớ hiện không còn hoạt động ở chế độ nền.

Nếu trục trặc vẫn tiếp diễn, bạn cần kiểm tra các tiến trình hệ thống đang chạy. Nhấn phải chuột lên đâu đó trên thanh tác vụ (taskbar) và chọn Start Task Manager. Nhấn chuột lên thẻ Process và duyệt qua danh sách. Nếu bạn nghi ngờ 1 tiến trình nào đó, nhấn End Process và xác nhận lựa chọn của mình.

Sau các bước trên, nếu mọi thứ không có gì tiến triển thì bạn nên nghĩ đến 3 cách sau. Cách đầu tiên, bạn tắt hẳn máy tính, sau đó tháo bút nhớ ra, sau đó khởi động lại. Cách làm này hoàn toàn an toàn dù hơi mất thời gian bởi vì hệ thống phải tải lại các ứng dụng và tập tin.

Lựa chọn thứ 2 là bạn bỏ qua các cảnh báo và mạnh dạn tháo bút nhớ khỏi máy tính - nhiều khả năng bạn sẽ mất dữ liệu và phá hỏng bút nhớ. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là bạn sử dụng 1 tiện ích của hãng thứ 3 có khả năng phát hiện và thậm chí "tiêu diệt" bất kỳ tiến trình nào đang chiếm giữ bút nhớ. Ví dụ, USB Safely Remove (20USD, find.pcworld.com/60209) thay thế biểu tượng Safely Remove của Windows bằng biểu tượng riêng của tiện ích này. Nếu không thể giúp bạn tháo bút nhớ khỏi máy tính, tiện ích sẽ thông báo tiến trình nào đang gặp sự cố. Tiện ích miễn phí Unlocker (find.pcworld.com/60905) cũng có tính năng tương tự. Nếu bạn không thể tháo 1 ổ đĩa, nhấn phải chuột lên ổ đĩa đó và chọn Unlocker để xem 1 danh sách các tiến trình mà bạn cần vô hiệu hóa.