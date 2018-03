Thật bực mình sau mỗi lần đem máy đến dịch vụ sửa chữa, máy tính trở nên “xa lạ” do nhân viên thường xóa và cài lại hệ thống. Tệ hơn nữa, dữ liệu và các thiết lập trong ứng dụng cũng biến mất với lý do việc khắc phục lỗi không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của người dùng. Tốt nhất bạn nên “tự lo lấy thân" trước khi "nhờ vả" bên ngoài. Thông tin trong bài viết được chúng tôi tổng hợp lại nhằm giúp bạn đọc thực hiện đầy đủ việc sao lưu.



MICROSOFT OUTLOOK



Không đơn giản như Outlook Express. Microsoft Outlook là công cụ quản lý thông tin cá nhân, thư điện tử, địa chỉ liên lạc và lịch làm việc. Điểm nổi bật trong việc quản lý là Outlook lưu trữ mọi thứ trong tập tin .pst (chẳng hạn outlook.pst) và lưu tại C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Outlook (với username là tên tài khoản người dùng). Tìm đến thư mục này và sao lưu tập tin.pst hoặc sao lưu tất cả cho "chắc ăn". Trong trường hợp cần khôi phục, bạn chỉ việc chép đè tập tin outlook.pst trở lại thư mục lưu trữ mặc định.



Ghi chú



- Thoát khỏi MS Outlook trước khi thực hiện việc sao lưu/khôi phục.



- Để truy cập thư mục có thuộc tính ẩn Application Data. Trong Windows Explorer, chọn Tools. Folder Options.View. Đánh dấu tùy chọn Show hidden files and folders. Chọn Yes và OK để xác nhận thay đổi.



Tính năng Import/Export



Sử dụng tính năng Import/ Export của MS Outlook sẽ cho bạn nhiều tùy chọn linh hoạt hơn trong việc sao lưu hoặc phục hồi. Thực hiện như sau.





- Khởi chạy MS Outlook. Chọn File. Import and Export.



- Trong cửa sổ Import and Export Wizard, chọn Export to a file và nhấn Next. Chọn mục Personal Folder File (.pst) và tiếp tục nhấn Next.



- Trong cửa sổ Export Personal Folders, chọn thư mục muốn sao lưu hoặc chọn toàn bộ mailbox (hình 1), đánh dấu tùy chọn Include subfolders để sao lưu toàn bộ thư điện tử, địa chỉ liên lạc, lịch làm việc và các nhắc nhở cá nhân...



- Trong cửa sổ kế, chọn Browse để chỉ định thư mục lưu trữ trước khi nhấn Finish để bắt đầu việc sao lưu. Ngoài ra, tùy phiên bản MS Outlook đang sử dụng, bạn có thể thiết lập tùy chọn mã hóa hay đặt mật khẩu bảo vệ cho tập tin sao lưu.



Để khôi phục, cũng trong cửa sổ Import and Export Wizard, chọn Import from another program or file và nhấn Next. Chọn mục Personal Folder File (.pst), nhấn Next. Tìm đến thư mục lưu trữ và nhấn Next để bắt đầu.

INTERNET EXPLORER



Tuy chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các trình duyệt khác, Internet Explorer vẫn là 1 trong những trình duyệt được nhiều người sử dụng nhất.



Sao lưu Bookmarks (Favorites)



Bookmarks là danh sách những trang web yêu thích được IE "ghi nhớ" để người dùng dễ dàng truy cập lại. Tất cả trình duyệt đều cung cấp những công cụ cơ bản để lưu trữ, xóa bỏ hay sắp xếp các bookmarks này. Nếu sử dụng nhiều trình duyệt trên cùng máy tính, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ các danh sách này nhau. Để trích xuất Favorites trong IE thành tập tin lưu trữ (.htm) và chia sẻ cho các trình duyệt khác. Chọn File. Import and Export, nhấn Next. Trong cửa sổ Import/Export Wizard (hình2), chọn Export Favorites. IE cho phép chọn từng nhóm hay toàn bộ Favorites để sao lưu. Chỉ định thư mục lưu trữ tập tin bookmark.htm hoặc theo mặc định, IE sẽ lưu trữ trong My Documents.



Để khôi phục hoặc chia sẻ bookmarks cho các trình duyệt web khác, tương tự ở trên, chọn File. Import and Export và nhấn Next. Kế tiếp, chọn chức năng Import Favorites, tìm đến thư mục lưu trữ tập tin bookmarks trước khi chọn Finish để hoàn tất.



Trusted Sites List



Trusted Sites List (trong IE Options. tab Security) là danh sách các trang web mà bạn cho là đáng tin cậy, IE sẽ "dễ dãi" hơn khi áp dụng chính sách bảo mật với các website này. Để sao lưu danh sách này, chọn Start. Run, gõ vào lệnh "regedit" để mở cửa sổ Registry Editor. Tìm đến nhánh HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains. Nhấn phải chuột trên khóa Domains, chọn Export để trích xuất thành tập tin.reg. Bạn chỉ cần chạy lại tập tin vừa trích xuất khi cần khôi phục Trusted Sites List.

MICROSOFT OFFICE