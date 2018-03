Hiện có nhiều công cụ quản lý máy tính từ xa, nhưng bài viết này sẽ tập trung vào việc cài đặt, sử dụng PC Monitor (tải về tại đây) của MMSoft Design Ltd.

PC Monitor được thiết kế để giúp bạn quản lý vài hệ thống PC từ bất kỳ smartphone hay máy tính bảng có kết nối Internet nào. PC Monitor đã có sẵn cho các thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS (của Apple), Android (của Google) hoặc Windows Phone (của Microsoft). Các ứng dụng PC Monitor cho máy tính cũng tương thích cho các hệ điều hành Windows, OS X hoặc Linux.

PC Monitor là ứng dụng miễn phí để sử dụng trên tối đa 3 máy tính. MMSoft sẽ bán giấy phép cho những người dùng cuối muốn giám sát nhiều hơn 3 hệ thống từ một tài khoản duy nhất. Công ty còn đưa ra thị trường sản phẩm PC Monitor Enterprise Server, có thể cài và chạy trên mạng nội bộ. Việc cài đặt, cấu hình PC Monitor khá đơn giản. Để mô tả quá trình này, Số Hóa sẽ sử dụng một máy tính bảng Android và các máy tính dùng Windows 7, nhưng những bước thực hiện hầu như giống hệt nhau trên tất cả các nền tảng.

Cài đặt PC Monitor trên các máy tính muốn giám sát

Khi bạn khởi chạy PC Monitor Manager lần đầu tiên, nó sẽ nhắc bạn tạo một tài khoản mới.

Để cài đặt PC Monitor trên desktop, trước hết bạn hãy truy cập website PC Monitor, mở phần Download và tải về chính xác phiên bản dành cho hệ điều hành đang dùng. Khi tải về xong, nhấn đúp chuột vào tập tin để khởi chạy trình cài đặt và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.

Sau khi hoàn thành cài đặt, bạn hãy chạy ứng dụng PC Monitor Manager. Lần đầu tiên, chương trình sẽ nhắc bạn tạo một tài khoản. Tài khoản đó rất quan trọng để kết nối các máy tính với thiết bị di động (hoặc giám sát các hệ thống thông qua giao diện web của PC Monitor hay từ website MMSoft). Sau khi khai báo thông tin, MMSoft sẽ gửi mã xác nhận đến địa chỉ email của bạn. Người dùng hãy nhập mã xác nhận để xác thực tài khoản > nhấn OK để đóng cửa sổ > nhấn OK trong cửa sổ ứng dụng PC Monitor Manager để đăng nhập và bắt đầu dịch vụ PC Monitor.

Trên màn hình đăng nhập ban đầu, người dùng có thể nhập tên máy tính và tên nhóm cho hệ thống. Theo mặc định, tên máy tính Windows đầy đủ được sử dụng cùng với tên nhóm “Default”.

Tùy chỉnh các bộ đếm (counter)

Nhấp vào thẻ Performance Counters sẽ mở ra cửa sổ pop-up - nơi bạn có thể cấu hình counter cụ thể.

PC Monitor có thể báo cáo về bất cứ thứ gì mà trình Performance Monitor (perfmon.exe) đã theo dõi - như các máy ảo, máy chủ web IIS (Internet Information Services), cơ sở dữ liệu SQL Server… Cấu hình mặc định cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu về tình trạng của PC, các tiến trình đang chạy, tình hình sử dụng bộ nhớ, tình trạng ổ cứng, cập nhật hệ điều hành...

Nếu muốn cấu hình một counter nào đó trong PC Monitor - ví dụ, để xem việc sử dụng CPU hoặc để theo dõi một dịch vụ cụ thể nào đó, bạn hãy vào thẻ System ở trên cùng của cửa sổ PC Monitor Manager và nhấn vào tùy chọn trong giao diện chính.

Bên cạnh thẻ General chứa danh sách các lệnh có thể dùng được, thẻ Services liệt kê tất cả các dịch vụ được cài đặt trên hệ thống (bạn có thể theo dõi bất kỳ mục nào trong danh sách này bằng cách chọn vào ô bên cạnh tên của dịch vụ đó). Thẻ Network cho phép bạn giám sát các kết nối mạng, cổng (port) và hiệu suất. Giống như thẻ Services, thẻ Scheduled Tasks cho phép người dùng kích hoạt giám sát bằng cách đánh dấu chọn vào Task. Dưới thẻ Performance Counters, có thể thiết lập các counter tùy chỉnh dựa trên những tiêu chí mà người sử dụng chỉ định. Nhấn vào nút Add trong khung cửa sổ bên phải của thẻ Performance Counters, sau đó trong cửa sổ pop-up, bạn hãy cấu hình counter đó.

Thiết lập các cảnh báo trên máy tính

Bạn có thể thiết lập nhiều cảnh báo trong tab Notifications bằng cách nhấn vào những tùy chọn được liệt kê.

Hệ thống thông báo được tích hợp linh hoạt trong PC Monitor sẽ gửi cảnh báo khi một số điều kiện nhất định phát sinh. Để kích hoạt các cảnh báo trong PC Monitor Manager, người dùng chỉ cần nhấn vào các tùy chọn được liệt kê trên các thẻ của menu Notification.

PC Monitor có thể gửi thông báo khi máy tính khởi động hoặc tắt, khi người dùng cụ thể nào đó đăng nhập hay khi ai đó cắm ổ đĩa lắp ngoài (ví dụ ổ USB) vào máy tính. Nó cũng sẽ gửi thông báo khi một thành phần phần cứng quan trọng (ví dụ bộ xử lý) bắt đầu trở nên quá nóng.

Để thiết lập những thông báo cao cấp hơn, đầu tiên hãy chọn vào "Send a notification when one of these conditions are met" > sau đó nhấn nút Add và chỉ ra các điều kiện có liên quan trong cửa sổ pop-up.

Cài đặt ứng dụng PC Monitor trên di động

Màn hình ban đầu của ứng dụng di động PC Monitor.

Sau khi đã cài đặt PC Monitor trên những máy tính muốn theo dõi, tiếp theo, bạn hãy cài đặt ứng dụng này trên smartphone hoặc máy tính bảng. Người dùng có thể tìm và cài PC Monitor trên Apple App Store, Google Play và Windows Phone Marketplace với từ khóa “PC Monitor”.

MMSoft không áp đặt giới hạn về số lượng thiết bị di động có thể cài đặt PC Monitor (giới hạn 3 hệ thống chỉ dành cho các PC được theo dõi). Sau khi cài đặt thành công và khởi chạy nó, bạn sẽ thấy một màn hình đơn giản với 2 nút Configure Account và More Info. Để đăng nhập và bắt đầu giám sát, hãy chọn Configure Account > nhập tên người dùng, mật khẩu để tiếp tục.

Cài đặt các tùy chọn cho ứng dụng di động PC Monitor.

Bắt đầu giám sát

Danh sách các hệ thống máy tính trong PC Monitor.

Nếu thiết bị di động và các PC của bạn có kết nối hoạt động với web, khi đăng nhập vào PC Monitor bạn sẽ thấy danh sách các hệ thống của mình. Hình minh họa cho thấy PC Monitor đã được cài thành công trên 2 hệ thống (ADRIENNE-NZXT và EVGA-CLASSIFIED), tên nhóm là Default. Nếu chọn vào tên của một trong 2 hệ thống trong danh sách người dùng sẽ có cái nhìn tổng quan về hệ thống và nhiều thông tin chi tiết khác.

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng di động PC Monitor để gửi tin nhắn cho các máy tính để bàn để thông tin hoặc cảnh báo với người đang thao tác trên máy tính đó.

Ứng dụng di động PC Monitor cung cấp truy cập nhanh vào dữ liệu, vô số tùy chọn quản lý máy tính.

Dịch vụ PC Monitor sẽ chạy ngầm, tiêu thụ ở mức tối thiểu tài nguyên hệ thống nhưng sẽ không có biểu tượng nào xuất hiện dưới system tray (khay hệ thống). Do vậy, PC Monitor gần như là ứng dụng vô hình trên máy tính Windows trừ khi bạn chủ động mở tiện ích PC Monitor Manager. Kinh nghiệm sử dụng cho thấy dịch vụ PC Monitor hiếm khi dùng đến CPU và sử dụng không quá 44MB bộ nhớ RAM, cho nên nó không làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng của hệ thống.

Bạch Đình Vinh