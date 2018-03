Trước hết, vào đây để tải Notables với dung lượng 5,58 MB. Sau khi cài đặt và khởi động, bạn sẽ thấy một giao diện giống như chương trình Windows Live Messenger với hai cửa sổ trên và dưới. Cửa sổ phía trên quản lý các group và bạn có thể tùy ý tạo mới hay thay tên chúng cho phù hợp với mục đích sử dụng. Cửa sổ dưới quản lý những chi tiết nhỏ trong từng nhóm.

Cửa sổ quản lý của Notables. Ảnh chụp màn hình.

Ở cửa sổ phía trên, bấm vào nút dấu cộng hoặc bấm chuột phải vào My Notes > New Group để tạo nhóm mới. Nếu muốn sửa lại tên nhóm, nhấn chuột phải, chọn Rename.

Bấm chuột trái vào một nhóm bất kỳ rồi di chuyển xuống cửa sổ bên dưới, bấm dấu cộng rồi bắt đầu tạo danh sách ghi nhớ. Tại đây có 8 lĩnh vực, gồm Contacts (những người bạn), Desktop (thay ảnh nền trên máy tính), Memo Pad (ghi chú công việc), Music Player (chơi nhạc yêu thích gài sẵn), News Reader (tiện ích đọc tin RSS), Reminder (để chuông đồng hồ nhắc việc), Shortcut (tạo các shortcut ngay tại chương trình để vào các software, trang web hay tài khoản e-mail...), Slideshow (tạo album ảnh chuyển động).

Contacts: bạn có thể nhập tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, hình ảnh... của nhiều người để lưu giữ.

Desktop: chọn mục Desktop từ cửa sổ Create a New Note > OK > nhập tên cho hình nền (tùy ý) ở một cửa sổ nhỏ hiện ra > OK. Tại cửa sổ lớn giống như trong Control Pannel > Display, bạn chọn nguồn ảnh làm wallpaper rồi nhấn Apply this Desktop.

Memo Pad: là trình soạn thảo đơn giản giống như Notepad.

Music Player: sẽ cho phép người dùng tạo nhanh album nhạc và chơi ngay trong chương trình. Mặc dù Windows Media Player cũng có chức năng tạo Playlist, việc tạo các nhóm bài hát trong Notables tỏ ra dễ dàng và thân thiện hơn.

Notables chơi nhạc theo từng nhóm riêng biệt. Ảnh chụp màn hình.

Mục Shortcut khá thú vị vì bạn có thể đặt sẵn các trang web yêu thích theo chủ đề ngay trong chương trình. Chỉ cần bấm đúp chuột vào tên của shortcut là trình duyệt mặc định sẽ mở ra. Hơn nữa, nếu dùng Outlook, bạn có thể cài các địa chỉ e-mail của bạn bè vào shortcut và chỉ cần bấm đúp chuột vào đó là chương trình gửi thư của Microsoft sẽ tự động xuất hiện.

Slideshow là tiện ích giúp người dùng ngắm các bức ảnh dưới dạng trình chiếu chậm. Bạn chỉ cần chọn hình đưa vào album và hiệu ứng trình diễn để thưởng thức.

Ở cửa sổ dưới có 2 nút là Show và Arrange. Nếu muốn xem toàn bộ các chi tiết trong group, bạn chọn Show all notes type. Nếu muốn xem nội dung của từng mục, chọn mục tương ứng tại cửa sổ này. Phần Arrange sẽ giúp bạn sắp xếp các đề mục theo thứ tự bảng chữ cái hoặc từng kiểu...

T.H.