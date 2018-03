Hệ thống thu âm càng chính xác càng tốt, dù bạn đang săn đuổi giải Grammy hay cắt giảm cước phí qua điện thoại VoIP, hay đang đọc tiểu thuyết để PC ghi lại.



Trong nhiều trường hợp, bộ xử lý âm thanh gắn trong bo mạch chính của PC đáp ứng đủ chất lượng cho các cuộc gọi VoIP, các ứng dụng nhận dạng giọng nói, cũng như nhiều ứng dụng âm thanh khác. Tuy nhiên những chuyên gia về âm thanh, nhạc sĩ cần đến khả năng xử lý và chất lượng đầu vào siêu hạng của card âm thanh cao cấp.



Trình ứng dụng Sound Recorder của Windows cho phép bạn có thể kiểm tra chất lượng của phần cứng âm thanh trên bo mạch và của microphone: Trong XP, bạn nhấn Start.All Programs.Accessories.Entertainment.Sound Recorder, còn trong Vista bạn nhấn Start.All Programs.Accessories.Sound Recorder. Thực hiện ghi thử tiếng nói của bạn hay một âm thanh nào đó, rồi phát lại. Nếu nghe thấy tạp âm thì có thể bạn phải mua mới một microphone hay một card âm thanh khác.



Bạn không cần dùng card âm thanh gắn trong. Giao tiếp âm thanh USB bên ngoài sẽ dễ dàng đấu nối hơn, đồng thời có thể nhanh chóng chuyển qua lại giữa các PC. Các hộp âm thanh USB xếp hàng từ loại iMic 40USD của Griffen Technologies (find.pcworld.com/57748) đến loại E.MU0202 giá 130USD của Creative (find.pcworld.com/57747). Trong đó, hộp âm thanh Audio Advantage giá 80USD của Turtle Beach (find.pcworld.com/57749) là hợp lý nhất giữa tính năng và giá cả.

Hộp âm thanh ngoài thực hiện số hóa các tín hiệu tương tự mà microphone thu được trước khi các tạp âm điện bên trong hộp máy tính xâm nhập vào. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp bạn ghi âm thông qua MTXT.



Dù mua card âm thanh mới hay gắn bó với card âm thanh đang dùng, bạn cũng phải bảo đảm mình đã có driver mới nhất từ website của hãng chế tạo.



Công cụ Sound Hardware Test của Windows XP sẽ kiểm tra microphone của bạn có cấu hình đúng hay không. Bạn nhấn Start.Control Panel.Sounds (Sounds, Speech, card Audio Devices trong Category view).Sound and Audio Devices.Voice.Test hardware, và theo từng bước qua hết wizard này. Trong Windows Vista, bạn nhấn Start.Control Panel.Easy of Access.Set up a microphone.



Để tiếp cận các điều chỉnh âm lượng và các cài đặt cân bằng cho microphone và ngõ vào âm thanh khác, bạn quay về hộp hội thoại "Sound and Audio Devices Properties", chọn thẻ Volume, và nhấn Advanced bên dưới "Device volume" (ở một số sản phẩm cũ, các cài đặt này được liệt kê bên dưới thẻ Audio). Bạn chọn Options.Properties, và bên dưới "Adjust volume for", bạn chọn Recording. Nhấn chuột lên các ngõ vào âm thanh, và chọn OK. Tiếp theo, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ chứa bảng điều khiển trộn âm lượng của Windows. Trong Windows Vista, bạn nhấn Start.Control Panel.Hardware and Sound (trong bảng Categories).Sound, và chọn thẻ Recording. Nhấn đúp chuột lên ngõ yêu cầu, và chọn thẻ Levels (xem hình).



In không dây, không cần máy chủ



Việc nối máy in không dùng dây cho phép bạn in ra từ các PC đặt ở bất kỳ đâu trong vùng phủ sóng của mạng không dây bạn đang dùng – không yêu cầu phải có máy chủ.



- Hầu hết các máy in mới đều có ethernet hoặc Wi-Fi lắp sẵn bên trong. Nếu đang tìm mua máy in mới, bạn nên chọn loại có tính năng này, vì bạn sẽ có thể nối trực tiếp nó với router Wi-Fi của mình.



- Nếu máy in của bạn không có Wi-Fi hoặc ethernet sẵn bên trong và bạn rất cần có một router mới, bạn hãy tìm loại có cổng máy in USB, như loại AirPort Extreme Base Station của Apple, giá khoảng 179USD (find.pcworld.com/57787), là loại thiết bị hỗ trợ draft-802.11n.



- Hãy mua một adapter chuyên dụng – như loại Wireless-Genve Print Server của Belkin, giá khoảng 110USD; (find.pcworld.com/57788) hoặc loại AirPlus Genve Wireless USB Print Server của D-Link, giá khoảng 95USD; (find.pcworld.com/57789); (xem hình 1) – cho phép kết nối một hoặc nhiều máy in rồi sau đó nối với router thông qua Wi-Fi. Nếu có một máy in đa chức năng, bạn hãy tìm loại RangeBooster G Multifunction Print Server giá 199USD của D-link (find.pcworld.com/57790) (xem hình 2), hoặc loại Wireless-Genve Print Server with Multifunction Printer Support của Linksys, giá khoảng 110USD; (find pc.world.com/57791). Hai loại này cho phép bạn chia sẻ tác vụ in với nhiều máy in đa năng.



Minh Xuân

PC World Mỹ