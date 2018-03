Bạn vừa soạn xong một văn bản và cần gửi cho đồng nghiệp hay bạn bè để họ rà soát/phê duyệt? Việc gửi thư cho từng người và đợi họ trả lời khiến bạn mệt mỏi? Tính năng Routing Slip trong MS Word 2003 có thể giúp bạn có nhiều thời gian thư giãn hơn, với điều kiện bạn đã cấu hình tài khoản thư điện tử cho MS Outlook hoặc Outlook Express. Cách làm cụ thể như sau:

- Chọn thực đơn File | Send To | Routing Recipient, hộp thoại dưới đây sẽ hiện ra

- Nhấn nút Yes để cho phép Word truy cập sổ địa chỉ, hộp thoại Routing Slip sẽ xuất hiện

- Sửa dòng tiêu đề cho thư điện tử trong ô Subject nếu bạn không hài lòng với tiêu đề mặc định mà Word tự đặt (Routing: [tên văn bản])

- Nhấn nút Address để chọn tên người nhận trong sổ địa chỉ rồi nhấn nút To

- Lặp lại bước trên cho tới khi bạn đã chọn đủ những người sẽ rà soát/phê duyệt văn bản

- Lựa chọn gửi lần lượt (One after another) hay gửi cho cả nhóm một lúc (All at once)

- Nhấn nút Add Slip

Word sẽ lưu danh sách "cần xin ý kiến" cùng với văn bản của bạn. Khi bạn đã soạn thảo xong và quyết định gửi, hãy chọn thực đơn File | Send To | Next Routing Recipient. Word sẽ hỏi lại như sau (bạn chỉ cần nhấn OK để gửi đi):

Nếu bạn đóng văn bản mà quên chưa gửi, Word cũng sẽ tự động nhắc nhở:

Lưu ý: Vì tính năng này ít người dùng nên Microsoft đã quyết định gỡ bỏ nó khỏi phiên bản 2007. Với phiên bản mới, việc quản lý, chia sẻ văn bản sẽ do SharePoint Server thực hiện.