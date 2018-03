Nguyên tắc hoạt động ở chế độ sưởi ở điều hòa hai chiều có nhiều điểm chung với nguyên tắc làm lạnh, tuy nhiên trong quá trình máy nén thực hiện việc nén môi chất làm lạnh từ dàn bay hơi tới dàn ngưng, đường đi của nó được thay đổi và vai trò của hai giàn trao đổi nhiệt bị hoán đổi. Một số điều hòa còn có thêm bộ phận sưởi phụ trợ bằng điện để tăng cường hiệu quả làm nóng không khí.

Đối với điều hòa không khí, phần tiêu tốn điện năng cao nhất là máy nén và trên lý thuyết, nó sẽ hoạt động cùng công suất cả khi làm mát và sưởi ấm. Tuy nhiên trong thực tế về mặt hiệu quả, quá trình làm ấm không khí tiêu tốn điện năng nhiều hơn so với làm lạnh.

Nếu nhiệt độ ngoài trời thấp hơn 7 độ C thì hiệu quả truyền nhiệt bắt đầu giảm. Điều hòa thường mất khả năng sưởi khi nhiệt độ giảm xuống -5 độ C, tuy nhiên một số điều hòa dùng máy nén biến tần (Inverter) có thể làm việc ở -15 độ C.

Theo Sina, để sử dụng chế độ sưởi của điều hòa đúng cách và tiết kiệm, người dùng nên chú ý một số điểm như sau:

1. Công suất của điều hòa phải phù hợp với kích thước phòng

Thiết bị có công suất 1 HP đạt hiệu quả tốt nhất cả làm mát và sưởi ấm cho phòng có diện tích từ 8 đến 14 mét vuông. Điều hòa 1,5 HP làm nóng tốt trong khu vực từ 10 đến 18 mét vuông. Tuy nhiên vị trí đặt cũng tác động một phần tới hiệu quả làm việc của thiết bị.

2. Chọn thiết lập ở nhiệt độ hợp lý

Vào mùa đông, việc giảm mức nhiệt cài đặt mỗi 2 độ sẽ giúp người dùng tiết kiệm được hơn 10% điện năng. Vì vậy, nên chọn mức nhiệt không quá chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài. Ngoài ra, do không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh nên chúng thường bị đẩy lên cao, do đó vị trí đặt và hướng chỉnh gió khi sử dụng cũng mang lại tác động không nhỏ.

3. Để tốc độ gió hợp lý và không thường xuyên thay đổi

Cụ thể khi mới bật điều hòa, nên chỉnh tốc độ gió cao để tăng tốc quá trình trao đổi nhiệt trong phòng. Khi thiết bị hoạt động ổn định, mức nhiệt trong phòng cân bằng với mức nhiệt cài đặt nên chỉnh lại tốc độ gió thấp.

4. Chú ý độ ẩm của phòng

Việc sử dụng chế độ sưởi sẽ khiến cho không khí trong phòng bị khô. Do đó cần chú ý tới chế độ hoạt động và các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo sức khỏe.

5. Đóng kín không gian phòng

Tuy nhiên, điều này sẽ làm cho không khí khó lưu thông, để lâu sẽ gây hại cho sức khỏe vì tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại sinh sôi. Do đó, cần có thời gian thông gió thích hợp sau vài giờ sử dụng điều hòa.

Mai Anh