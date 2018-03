Tôi muốn dùng tiện ích Briefcase của Windows để đồng bộ dữ liệu giữa hai máy tính nhưng hướng dẫn đi kèm không rõ ràng.



Thật vậy, Briefcase có thể lưu dữ liệu chia sẻ của bạn lên một bút nhớ USB hay thiết bị lưu trữ di động khác, hoặc di chuyển dữ liệu giữa máy tính để bàn và máy tính xách tay. Nếu không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trong thư mục chia sẻ này (hay còn gọi là briefcase), bạn có thể đồng bộ briefcase này với một hệ thống khác.



Để thiết lập một briefcase cho một bút nhớ USB, bạn hãy gắn bút vào máy tính, mở tiện ích Windows Explorer và chọn ổ đĩa này. Nhấn phải chuột lên một vùng trống trong cửa sổ đó và chọn New.Briefcase, sau đó đổi tên cho briefcase vừa tạo (tên mặc định do Windows đặt là New Briefcase (x), với x là giá trị số tùy ý. Tiếp đến, mở briefcase này, nhấn Finish trong Wizard xuất hiện, rồi bắt đầu thực hiện kéo-thả các tập tin và thư mục cần đồng bộ vào trong. Cuối cùng, đóng Windows Explorer và tháo bút nhớ ra.

Tự quyết định những tập tin nào cần cập nhật khi thực hiện đồng bộ bằng tiện ích Briefcase của Windows.