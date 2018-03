Nhiều người ngưỡng mộ giao diện của dịch vụ thư điện tử Gmail, tuy nhiên bạn lại thích dịch vụ này chỉ vì có thể truy cập tài khoản của mình thông qua một chương trình gửi nhận thư điện tử chuẩn nào đó như Outlook, Outlook Express, Thunderbird hoặc Apple Mail. Từ lâu, Gmail đã cho phép người dùng tải về thư điện tử (email) thông qua những chương trình thư điện tử kể trên bằng cách sử dụng giao thức POP3 (Post Office Protocol) mà qua đó chương trình sẽ tải về bản sao của từng email xuống máy tính của người dùng.



Gần đây, GMail được bổ sung thêm khả năng hỗ trợ giao thức IMAP (Internet Message Access Protocol), đây là chuẩn được thiết kế để cho phép chương trình thư điện tử lưu các email lại máy chủ và tải xuống một bản sao của email này chỉ để đọc khi cần thiết. Một lợi ích quan trọng của IMAP là các thư mục thư đến, thư gửi đi hay hộp thư lưu được sắp thứ tự trông hệt như nhau bất kể bạn sử dụng máy tính hay phần mềm nào để truy xuất chúng. IMAP cũng hiệu quả để truy xuất email từ điện thoại di động.



Bạn phải thực hiện vài thiết lập trước khi có thể đọc Gmail trong chương trình thư điện tử của mình. Đầu tiên, trong Gmail, bạn chọn Settings.Forwarding and POP/IMAP và lựa chọn giao thức là POP3 hay IMAP. Đối với POP3, bạn chọn Enable POP for all mail, hoặc Enable POP for mail that arrives from now on. Tùy chọn thứ nhất sẽ làm cho chương trình thư điện tử của bạn tải xuống mọi email trong tài khoản Gmail, trong khi đó tùy chọn thứ hai sẽ bỏ qua những email cũ và chỉ áp dụng cho những email mới bắt đầu từ thời điểm này.





Nhập vào thông tin máy chủ Gmail vào cấu hình của ứng dụng gửi/nhận thư điện

tử.

NHÃN DƯỚI DẠNG THƯ MỤC

CHỌN BỘ NGUỒN THÍCH HỢP

Xin hỏi, tôi nên chọn bộ nguồn với công suất bao nhiêu là tốt nhất?

Thông thường, bạn nên cung cấp đủ công suất điện mà tất cả thiết bị bên trong máy tính yêu cầu và sau đó cộng thêm 30%. Tốt hơn hết bạn nên xác định tổng công suất mà máy tính cần thiết để mua một bộ nguồn phù hợp bởi bộ nguồn 500 watt cũng chỉ chạy một máy tính 200 watt hiệu quả như khi sử dụng bộ nguồn 300 watt.

Bộ nguồn là thành phần rẻ nhất trong máy tính, tuy nhiên một bộ nguồn loại tốt thường đắt hơn chút đỉnh so với các bộ nguồn cùng công suất. Một bộ của các hãng danh tiếng như Antec, PC Power & Cooling hay Seasonic sẽ ít bị trục trặc, tuổi thọ dài hơn, ít hao điện và hoạt động êm ái hơn so với các bộ nguồn loại rẻ tiền. Để biết thêm chi tiết về việc chọn một bộ nguồn, bạn có thể tham khảo tại địa chỉ find.pcworld.com/59835.

Minh Cường

PC World Mỹ 3/2008