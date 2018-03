YM và Windows Live Messenger đã 'thông' nhau / Thổi cảm xúc mới vào emoticon của Yahoo Messenger / Viết status Yahoo Messenger bằng tiếng Việt

Giao diện

Chương trình Yahoo Messenger (YM - tải tại đây) quen thuộc với người dùng Việt Nam phần vì giao diện đơn giản, dễ sử dụng mà vẫn hấp dẫn. Nút Add (hình dấu +) rõ ràng, các câu chat nằm gọn gàng ngay sau tên nick.

Windows Live Messenger (WLM - tải tại đây ) cũng có giao diện rất hấp dẫn, nhất là hình nền có màu sắc trang nhã. Nút Add hơi nhỏ nhưng khi dùng nhiều, bạn sẽ thấy quen.

Skype (tải tại đây ) là chương trình chat nhưng mạnh về thoại VoIP với chất lượng hàng đầu thế giới. Giao diện ban đầu nhìn hơi rối nhưng người sử dụng sẽ mau chóng quên điều này khi khám phá các tính năng hấp dẫn của phần mềm.

Google Talk (tải tại đây ) có giao diện đơn giản nhất, đến mức "thô sơ". Nút Add nằm hơi khuất, tận cuối bảng. Tuy nhiên, giao diện cửa sổ chat khá sạch sẽ, không rối mắt kiểu "Tiger Beer says:..." như WLM và Skype.

Hệ thống mặt cười (smiley hay còn gọi là emoticon)

Hình biểu tượng là ngọn nguồn cảm hứng cho người dùng phần mềm chat vì đã giúp họ thể hiện tình cảm nhanh chóng bên cạnh các con chữ. Yahoo Messenger được nhiều người thích vì có các smiley dễ thương, tinh nghịch và có thể thay đổi được nếu muốn. Nhưng các hình ảnh này chỉ có giá trị trên máy tính của người thay đổi chúng mà không hiện ra ở máy của bạn chat.

WLM mới là chương trình mang lại khả năng tùy biến emoticon nhiều nhất. Người sử dụng có thể thêm mặt cười trong WLM bằng hình của YM bằng cách bấm vào bảng Emoticons > Show all > Create > Find Image > Chọn file ảnh của YM trong thư mục cài đặt C:\Program Files\ Yahoo\Messenger\Media\Smileys > nhập ký tự tắt > OK.

Ngoài ra, bằng cách này, khi mở tới đường dẫn chứa các file ảnh GIF khác, người sử dụng có thể thêm các smiley một cách thoải mái. Nếu nhận được một mặt cười dễ thương của ai đó gửi tới, bạn chỉ cần bấm chuột phải > Add > nhập tên ảnh > OK. Sau đó, khi muốn dùng, chỉ cần vào cửa sổ Emoticons > Show all để gọi ra.

Skype không có hệ thống smiley ấn tượng và thiếu khả năng thay đổi. Còn Google Talk mới có những ký tự biểu hiện tình cảm ở ứng dụng trên nền web Google Talk Gadget chứ không có ở phần mềm, ví dụ :P sẽ xoay ngang thành hình người lè lưỡi...

Khả năng lưu trữ cuộc nói chuyện

Trong khi YM, WLM và Skype chỉ lưu các đoạn chat trên một máy tính hiện thời, Google Talk tự động ghi cuộc nói chuyện trên phần mềm vào hòm thư điện tử Gmail, giúp người dùng xem ở mọi nơi. Nếu không muốn lưu, bạn có thể chọn lại trong phần Settings.

Người sử dụng YM cần phải thiết lập lưu khá rắc rối bằng cách vào menu Messenger > Preferences > Archive > Yes, save all of my messages > OK và xem bằng cách vào menu Contacts > Messages Archive.

Các chương trình WLM và Skype mặc định lưu vào máy tính cho người dùng và họ chỉ cần bấm vào dòng "View entire conversation history" hay "View full chat history" ngay ở cửa sổ trò chuyện để xem.

Thay đổi nền của cửa sổ trò chuyện

WLM là chương trình số một về khả năng tùy biến nền cửa sổ chat (Background). Người sử dụng có thể tải hình nền một cách nhanh chóng, giữ cho riêng mình thưởng thức hoặc chia sẻ với bạn chat. Ngoài các background mặc định, họ còn tải được ảnh riêng lên cửa sổ này, bằng cách bấm vào biểu tượng Select a background... > Show all > Browse đến ảnh cần thay > OK. Nếu không muốn chia sẻ nền này cho người khác, bỏ đánh dấu ở ô Share backgrounds.

Ảnh nền riêng của người dùng được tải lên cửa sổ chat.

YM cũng có thể đổi ảnh nền (Environment) nhưng tốc độ chậm, buộc cả hai người chat phải dùng và họ không tự đổi được hình nền riêng như ý thích. Skype và Google Talk mới cho phép đổi màu của chương trình (theme).

Ngoài cách gõ chữ thông thường, WLM còn tích hợp khả năng "vẽ chữ" rất thú vị, bằng cách chọn biểu tượng cây bút thay cho biểu tượng chữ A.

Khả năng chat "liên dịch vụ"

Hiện nay, WLM đã phát triển tính năng add nick của YM. Gõ abc@yahoo.com vào cửa sổ thêm danh sách bạn bè của WLM, người dùng có thể trò chuyện thoải mái bằng văn bản, smiley, buzz..., trừ một số tính năng như gửi file, xem webcam... Còn từ YM, bạn cũng có thể add cho 3 mạng khác là WLM, LCS và Lotus Sametime.

Tùy biến trên dòng trạng thái (status)

WLM, Skype và Google Talk đều cho phép viết status bằng tiếng Việt một cách dễ dàng mà không phải cài đặt thêm, chỉ cần bạn dùng Unicode để gõ. YM đòi hỏi khá nhiều công đoạn mới làm được điều này nhưng kết quả là một số chữ có dấu cũng không hiển thị đẹp và chuẩn.

WLM, Skype còn thể hiện được cả hình smiley lên dòng status, trong khi YM chỉ hiển thị bằng ký tự. Google Talk còn hiển thị luôn cả bài hát mà bạn đang nghe, trong khi YM phải dùng đến một phần mềm của bên phát triển thứ 3.

Các dấu báo bận, đi vắng... của YM khó kết hợp với dòng chữ trên status nhưng các phần mềm khác đều làm được việc này.

WLM và YM có thể đưa link vào một câu trên status, bằng cách viết dòng chữ, sau đó copy link trên một trình duyệt > quay lại cửa sổ status và nhấn Ctrl_V. Khi bạn nhìn, các ký tự của URL trên status vẫn hiển thị nhưng bạn chat chỉ nhìn thấy dòng chữ có gạch màu xanh, thể hiện liên kết link.

Từ chối người quấy rối

YM có khả năng từ chối các tin nhắn của một người không thích, bằng cách vào menu Messenger > Preferences > Ignore list nhưng bạn phải nhập lại nick này trong cửa sổ, đồng thời xóa nó trong sổ địa chỉ (nếu bạn cần đến nó trong tương lai thì việc này hơi bất tiện).

WLM, Skype và Google Talk đều có chức năng Block rất tiện dụng. Chỉ cần bấm chuột phải vào một nick, người dùng sẽ chặn được các tin nhắn và cuộc gọi từ nó, trong khi vẫn giữ được danh sách. Người bị khóa sẽ không nhìn được trạng thái của bạn và luôn thấy bạn offline.

T.H.