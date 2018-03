Tính năng này cho phép người dùng đăng nhập cùng lúc không quá 3 tài khoản Gmail trên một trình duyệt. Để thực hiện việc này, đầu tiên truy cập vào địa chỉ: https://www.google.com/accounts/ManageAccount từ trình duyệt cần dùng để thiết lập chế độ đăng nhập nhiều tài khoản Gmail. Đăng nhập vào mail và nhấn vào Edit ở mục Multiple sign-in.

Tiếp theo, đánh dấu chọn trước dòng On - Use multiple Google Accounts in the same web browser và cả bốn tùy chọn bên dưới mục này. Xong, nhấn nút Save.

Đợi đến khi thấy thông báo Your account information has been updated and saved – Back thì nhấn vào chữ Back để trở lại trang quản lí tài khoản của mình.

Lúc này, ngay sau tên tài khoản Gmail ở phía trên góc phải màn hình sẽ có thêm một nút mũi tên. Người dùng chỉ việc nhấn vào đó > chọn Sign in to another acccount…

Ngay lập tức, người dùng sẽ được chuyển đến trang đăng nhập tài khoản mới. Cần cung cấp thông tin về tên tài khoản (Email) và mật mã (Password), rồi nhấn Sign in để đăng nhập.

Lần lượt như vậy, có thể đăng nhập được 3 tài khoản (tính cả tài khoản đã đăng nhập sẵn). Nếu đăng nhập đến tài khoản thứ 4 thì sẽ gặp thông báo như bên dưới và không thể đăng nhập được nữa.

Sau này, để thay đổi tài khoản sử dụng, chỉ việc nhấn vào nút mũi tên sau tên tài khoản đang dùng và chọn.

Ngọc Dung