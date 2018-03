Bước 1:

Vào Start, Run (phím tắt: Windows + R), nhập shell:sendto, nhấn Enter.

Bước 2:

Nhấn chuột phải trong thư mục vừa hiện ra, chọn New, Shortcut.

Bước 3:

Nhập “CMD /C CLIP <” (không có dấu “”) vào ô "Type the location of the item", nhấn Next. Sau đó, đặt tên bất kỳ cho tùy chọn này trong thực đơn chuột phải khi nhấn vào một tập tin, ví dụ: Copy Contents to Clipboard. Xong, nhấn Finish.

Bây giờ, khi nhấn chuột phải vào một tập tin bất kỳ đều sẽ xuất hiện thêm tùy chọn "Copy Contents to Clipboard" (trong nhóm "Send to") để sao chép nội dung bên trong vào bộ nhớ tạm, rồi có thể dán vào một trình soạn thảo. Tuy nhiên, thao tác này chỉ hoạt động tốt với những loại tập tin chứa dữ liệu là chữ đơn thuần, như *.txt, *.html, *.css, *.bat, *.log,…

Lý Thành