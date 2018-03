WINDOWS



Cụ thể, như khi bạn nắm-kéo (drag) một cửa sổ đến 1 cạnh màn hình thì ngay lập tức cửa sổ này sẽ được "cố định" ở đó và mở ra ở kích thước chiếm một nửa diện tích của toàn màn hình. Khi bạn làm ngược lại thao tác trên, cửa sổ sẽ được đưa về trạng thái gốc.

Về thực chất, đây là một tính năng thú vị, tuy nhiên việc Windows tự động điều chỉnh kích thước cửa sổ và cố định vị trí xuất hiện cũng ít nhiều tạo ra bất tiện cho vài nhu cầu sử dụng. Do đó, nếu cần, bạn dễ dàng vô hiệu hóa tính năng tự động này. Cách thực hiện như sau:



1. Nhấn Start, gõ vào từ Ease trong mục Search programs and files, và sau đó nhấn chọn Ease of Access Center.



2. Cuộn màn hình xuống phía dưới, chọn Make the mouse easier to use.



3. Cũng trong mục này, cuộn xuống tiếp phía dưới và đánh dấu chọn mục Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.



4. Nhấn OK để kết thúc.



PC World Mỹ 7/2011