Tải chương trình miễn phí tại http://www.apecsoft.com/SWF2EXEsetup.exe, dung lượng khoảng 1 MB. Giao diện chương trình rất đơn giản như hình dưới:

Để bắt đầu chuyển đổi định dạng, nhấp vào nút Convert. Ở cửa sổ Select exe or swf to convert each other hiện ra, bạn nhấp chọn tập tin .swf hay .exe cần chuyển đổi.

Nếu muốn chuyển từ định dạng .swf sang .exe thì ở mục Files of type chọn là Flash (*.swf), còn nếu chuyển từ .exe sang .swf thì chọn Flash (*.exe). Sau đó nhấp nút Open.

Ở cửa sổ Convert to, người dùng chọn nơi lưu trữ tập tin thành phẩm, sau đó nhấp nút Save.

Nếu chương trình hiện ra cửa sổ thông báo Convert Success thì quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Có thể tìm đến thư mục lưu trữ đó để kiểm tra lại tập tin vừa chuyển đổi.

Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ thao tác kéo thả, thay vì nhấp vào nút Convert, người dùng cũng có thể kéo tập tin .swf hay .exe thả vào cửa sổ chương trình để thực hiện thao tác chuyển đổi.

Khi cần chia sẻ tập tin flash cho người khác, có thể chuyển chúng sang định dạng .exe cho tiện bởi vì tập tin flash .exe có thể xem được cả trên máy không có cài flash player.

Nguyễn Dũng