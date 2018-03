Phím chụp có sẵn trên giao diện camera máy thường được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại không thể hỗ trợ chụp từ xa. Gậy tự sướng với công cụ chụp bằng Bluetooth là giải pháp thay thế nhưng không phải khi nào cũng có. Tuy nhiên, bạn cũng không quá lo lắng bởi trên Galaxy J7 Pro có hỗ trợ chụp bằng cử chỉ. Bằng cách vào Settings > Ways to take pictures > gạt Gestre control sang On, những lần sau người dùng chỉ cần bật máy ảnh lên và vẫy tay là có thể chụp được.