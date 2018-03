Những yếu tố mang tính bổ trợ như cài đặt, tiện ích (kết nối in không dây), khả năng tiết kiệm mực in, giấy in, tiết kiệm điện... cũng rất quan trọng. Nhiều giải pháp, công nghệ in ấn khác biệt chỉ có ở dòng máy in hiệu HP như HP ePrint có thể giúp trải nghiệm in ấn thuận tiện, dễ dàng hơn cho doanh nghiệp.

EPrint là một nền tảng khai thác từ điện toán đám mây, cho phép phá vỡ rào cản về khoảng cách địa lý và sự kết nối bởi người dùng có thể ra lệnh in thẳng từ thiết bị di động cầm tay mà không cần phải thông qua máy tính như trước. Họ chỉ phải gửi lệnh in giống như gửi một Email thông thường tới các máy in HP có kết nối Internet và file để in có thể là văn bản, tài liệu Microsoft Office, Adobe PDF lẫn tập tin ảnh JPEG.

Dòng máy in đa năng HP Officejet 6500A e-All-in-One series gồm các model 6500A và 6500A Plus, với đặc điểm nổi bật là khả năng tiết kiệm mực, giấy in, và điện năng tiêu thụ (tới 40%). Trong đó, Officejet 6500A có tính năng in nhanh, in qua mạng có dây (cho phép chia sẻ tối đa tới 5 người trong mạng) và chặn fax rác. Hộp mực dung lượng lớn có thể in tới 1.200 trang đen trắng và 700 trang màu. Tốc độ in lên đến 32 trang đen trắng mỗi phút và 31 trang màu mỗi phút. Máy có thể in, quét, photocopy, fax và truy cập Web trong cùng một thiết bị cũng như tích hợp công nghệ ePrint.

HP Officejet 6500A e-All-in-One.

Officejet 6500A Plus có đầy đủ tất cả các tính năng như Officejet 6500A, nhưng có thêm chức năng in 2 mặt tự động, kết nối mạng không dây và trang bị nhiều bộ nhớ hơn. Nhờ cài đặt dễ dàng, giao diện thân thiện, tính năng phong phú, chất lượng bản in cao và giá thành hợp lý, OfficeJet 6500A Plus đã đạt được giải "Sự lựa chọn của PCMagazine" cho máy in đa năng tầm trung dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất năm 2010.

Cao hơn dòng Officejet 6500A e-All-in-One Series, Officejet Pro 8500A e-All-in-One Series có cho bản in có độ bền màu cao, chống nước và khô nhanh nhờ mực màu công thức mới. Tốc độ in lên đến 35 trang đen trắng mỗi phút và 34 trang màu mỗi phút. Cho phép quản lý và chia sẻ tài liệu đến 10 người dùng trong mạng, tiết kiệm tài nguyên nhờ tính năng in hoặc photo 2 mặt tự động, chặn fax rác… Tích hợp công nghệ ePrint.

Officejet Pro 8500A e-All-in-One Series.

Trong series 8500A, HP Officejet 8500A là model cơ bản với màn hình LCD 2 dòng, khay nạp giấy tự động 35 tờ và cổng kết nối mạng có dây. Model còn lại là Officejet Pro 8500Plus có thêm kết nối Wi-Fi, khay nạp giấy tự động 50 tờ, copy 2 mặt, màn hình LCD cảm ứng 4,3 inch. Đặc biệt là có thể gửi bản scan, fax trực tiếp vào địa chỉ email.

OfficeJet 7500A Wide Format e-All-in-One.

OfficeJet 7500A Wide Format e-All-in-One là một trong ba dòng máy in màu khổ A3 nhanh nhất hiện nay với trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển. Khả năng tiết kiệm mực in và chi phí in cao (xấp xỉ 500 đồng một trang in đen trắng hoặc màu với hộp mực HP 920XL). Khay chứa giấy 150 tờ và in được khổ 13 x 19 inch. Công suất hằng tháng của máy lên tới 7.000 trang. 7500A cũng là model đa năng với khả năng in, quét, photocopy, fax và truy cập Web trên cùng một thiết bị. Máy còn hỗ trợ chức năng in trực tiếp từ thẻ nhớ và kết nối ePrint. Tốc độ in lên tới 33 trang trắng đen mỗi phút và 32 trang màu mỗi phút.

Từ nay đến hết ngày 31/7, khi mua dòng máy in HP Officejet 6500A, Officejet 6500A Plus, Officejet 7500A, Officejet 8500A và Officejet 8500A Plus, khách hàng sẽ có cơ hội nhận một USB 3G trị giá 750.000 đồng.

(Nguồn: HP Việt Nam)